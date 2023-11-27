«У меня первая рука на Арама. У него еще 5 предложений – если я не буду делать команду, устрою ему самые хорошие условия». Кострубов о возрождении Reality

Филипп Кострубов рассказал о возможном возвращении Reality в Winline Медиалигу.

– Будете возвращаться в МФЛ?

– Все к этому идет. Но будем смотреть приоритеты. В 2024 году мы хотим делать большое мероприятие. Не хочется заходить [в МФЛ] и пускать команду на самотек. Но есть желание, есть определенная недосказанность.

– Ты говорил, что хочешь забрать бывших игроков Reality обратно. С кем-то уже из них общался?

– С кем-то говорил (смеется). Говорил со всеми своими, кого я люблю и кто любит меня в ответ.

– Арам может вернуться в Россию. Предлагал ему вернуться обратно в команду?

– Конечно. У меня первая рука на Арама. А так у него уже есть еще предложений пять, команды его хотят. Но если я не буду делать команду, то я буду Араму устраивать самые хорошие условия [в другом клубе], – сказал президент Reality в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.