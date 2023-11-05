Босс медиафутбольного Reality о Дзюбе и Слуцком в команде: «В кулуарах это обсуждалось»
Филипп Кострубов допустил, что Дзюба и Слуцкий могут войти в состав Reality.
– Амбассадоры вашего партнеры – Дзюба и Слуцкий, которые тоже хотят заходить в медиафутбол.
– Это я оставлю на затравочку. Коллаборация? Все может быть. С Леонидом Викторовичем мы общались на медиагольфе. Всякое может быть.
– Reality – общая коллаборация со Слуцким и Дзюбой?
– Есть и такая вероятность. Может быть. Я не могу говорить со говорить со стопроцентной уверенностью, но в кулуарах это обсуждалось, – рассказал руководитель Reality.
Reality – медиафутбольный и медиабаскетбольный клуб. В начале 2023-го футбольная команда стояла на паузе пропустила. Осенью Костурбов заявил, что команда планирует вернуться в медиафутбол и зайти в 5-й сезон Winline Медиалиги.
Reality – участник первых двух сезонов Медиалиги и победитель Московского Кубка Селебрити 2022.
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