Босс медиафутбольного Reality о Дзюбе и Слуцком в команде: «В кулуарах это обсуждалось»

Филипп Кострубов допустил, что Дзюба и Слуцкий могут войти в состав Reality.

– Амбассадоры вашего партнеры – Дзюба и Слуцкий, которые тоже хотят заходить в медиафутбол.

– Это я оставлю на затравочку. Коллаборация? Все может быть. С Леонидом Викторовичем мы общались на медиагольфе. Всякое может быть.

– Reality – общая коллаборация со Слуцким и Дзюбой?

– Есть и такая вероятность. Может быть. Я не могу говорить со говорить со стопроцентной уверенностью, но в кулуарах это обсуждалось, – рассказал руководитель Reality.

– медиафутбольный и медиабаскетбольный клуб. В начале 2023-го футбольная команда стояла на паузе пропустила. Осенью Костурбов заявил, что команда планирует вернуться в медиафутбол и зайти в 5-й сезон .

Reality – участник первых двух сезонов Медиалиги и победитель Московского Кубка Селебрити 2022.