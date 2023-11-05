Босс медиафутбольного Reality о Дзюбе и Слуцком в команде: «В кулуарах это обсуждалось»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Winline Медиалига Reality Филипп Кострубов Медиафутбол

Филипп Кострубов допустил, что Дзюба и Слуцкий могут войти в состав Reality.

– Амбассадоры вашего партнеры – Дзюба и Слуцкий, которые тоже хотят заходить в медиафутбол.

– Это я оставлю на затравочку. Коллаборация? Все может быть. С Леонидом Викторовичем мы общались на медиагольфе. Всякое может быть.

– Reality – общая коллаборация со Слуцким и Дзюбой?

– Есть и такая вероятность. Может быть. Я не могу говорить со говорить со стопроцентной уверенностью, но в кулуарах это обсуждалось, – рассказал руководитель Reality.

Reality – медиафутбольный и медиабаскетбольный клуб. В начале 2023-го футбольная команда стояла на паузе пропустила. Осенью Костурбов заявил, что команда планирует вернуться в медиафутбол и зайти в 5-й сезон Winline Медиалиги.

Reality – участник первых двух сезонов Медиалиги и победитель Московского Кубка Селебрити 2022.

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2 комментария

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Pol Belov
на каком языке это написано? где это можно перевести?
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Назар Игорь
Что я только что прочитал? Это какой-то бред сивой кобылы.
0
0
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