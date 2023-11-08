«Что значит заберу игроков? Футболист – не вещь». Гаджиев о словах Кострубова о возрождении Reality

Камил Гаджиев высказался об интересе Фила Кострубова к Святославу Мурадову.

«Вышло интервью Фила, где он говорит: «Если Reality возродится, я заберу Безлихотнова, Деобальда, Муру…» На мой взгляд, слишком громкое заявление. Что значит заберу? Футболист – не вещь. У Муры за это время точно сформировались человеческие и игровые связи с нашей командой.

Во-первых, мне слабо верится, что кто-то может вот так просто взять и уйти. Во-вторых, если мы о чем-то договоримся, с кем-то, то этого человека у нас забрать не получится. По крайней мере, забрать без последствий.

Но мы с Мурой пока ни о чем не договорились. У Фила есть немножко времени, чтобы сейчас договориться с ним, если Reality действительно будет возрождаться», – сказал владелец .

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