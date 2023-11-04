Кострубов о Reality в МФЛ-5: «Салим, Адель, Джуси, Мура вернутся домой, если мы пойдем в сезон»

Теги Роман Салимов «Мура» Святослав Мурадов Winline Медиалига Reality Майк Крапивников Филипп Кострубов Адель Рахмани «Джуси» Егор Гусев Арам Айрапетян Медиафутбол

Филипп Кострубов рассказал, каких игроков вернет Reality, если сыграет в МФЛ-5.

– От чего будет зависеть заход Reality в пятый сезон?

– Если я сейчас рогом упрусь и захочу, чтобы Reality был [в Winline МФЛ-5]. Мои партнеры этого хотят. Осталось только понимание тайминга мероприятий на следующий год. Потому что я не могу сказать, что Reality будет, но не посвящать клубу достаточно времени.

Все мы видим последние трансферные истории. Как вы думаете, где все эти пацаны окажутся? Они все вернутся домой: Салим, Адель, Джуси. Я выкуплю контракт Джуси у «Сахалинца», если надо. Мура, Паша Деобальд, Никита Безлихотнов. Да и Майка Крапа я заберу, если захочу.

Они знают, как со мной работать, но самый важный фактор — они знают, что значит работать с Арамом. Арам возвращается в Россию на 99%. Если мы с ним решим, что идем в большой глобальный проект, он возвращается, – сказал основатель Reality.

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