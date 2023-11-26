«Лейкерс» – тот же «Спартак» с точки зрения дизайна. Они живут наследием, популярностью бренда». Экс-арт-директор «Локомотива» Бадаев о клубах

Денис Бадаев считает, что «Спартак» похож на «Лейкерс» с точки зрения дизайна.

– Кто из российских клубов удивил тебя в этом сезоне?

– «Спартак». Я думал, они вообще не выйдут из ямы провальных дизайнерских историй.

– Расскажи о дизайнерских провалах «Спартака».

– Например, некоторые стилевые решения жестко не сочетались. Допустим, ребрендинг для столетия клуба делал один дизайнер, а макеты для соцсетей – другой. И они не мэтчились.

– Окей, а что сейчас нравится?

– Сейчас «Спартак» делает плакатный стиль. Даже не плакатный, а постерный. Графика лаконичная, а работа с текстом – классная. Мне нравится, что «Спартак» подобрал необычный шрифт, который прямо передает спартаковский дух. Интересный шрифт, выглядит прямо клево.

Шрифт с засечками – это новый тренд в спортивном дизайне. Раньше спорт ассоциировался с широкими шрифтами, все растягивалось по горизонтали. Сейчас наоборот, все вертикально. И популярными стали шрифт антиква и с засечками. Например, его использует Nike. И «Спартак» попал в этот тренд.

При этом «Спартаку» вообще необязательно стараться, потому что за ними в любом случае будут смотреть. Если честно, в последние годы они и не старались. В этом плане они похожи на «Лос-Анджелес Лейкерс».

– Что-что?

– Да! Сейчас объясню. Я большой поклонник «Миннесоты Тимбервулвз» из НБА. За них болеют полторы калеки, но Миннесота очень близка по духу и погоде к нашей стране. Миннесота – один из самых прогрессивных городов Америки: там нереально крутые имиджевые истории – начиная от видео и заканчивая графикой.

Стилевая команда в плане дизайна – просто ####### [зашибись]. Взять «Лос-Анджелес» – они будто на несколько лет отстают в этом плане. При этом в «Лейкерс» всегда едут топовые свободные агенты, к ним приковано максимальное внимание – потому что климат, история, величие и все такое.

Наш «Спартак» тоже живет наследием, популярностью бренда. В последний год «Спартак», безусловно, работает: и бомберы крутые, и по графике интересные решения. Но последние шесть лет их вообще не было. А когда они стали чемпионами, там даже не пахло дизайном. Они столько бабок могли бы заработать, если бы у них был крутой дизайнерский актив, – рассказал бывший арт-директор «Локомотива», «Динамо» и ФК « » в интервью Sports.ru.

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу