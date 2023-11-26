«Лейкерс» – тот же «Спартак» с точки зрения дизайна. Они живут наследием, популярностью бренда». Экс-арт-директор «Локомотива» Бадаев о клубах

Теги Спартак Локомотив Лейкерс премьер-лига Россия НБА Динамо Москва ФК Деньги Денис Бадаев Медиафутбол

Денис Бадаев считает, что «Спартак» похож на «Лейкерс» с точки зрения дизайна.

– Кто из российских клубов удивил тебя в этом сезоне?

– «Спартак». Я думал, они вообще не выйдут из ямы провальных дизайнерских историй.

– Расскажи о дизайнерских провалах «Спартака».

– Например, некоторые стилевые решения жестко не сочетались. Допустим, ребрендинг для столетия клуба делал один дизайнер, а макеты для соцсетей – другой. И они не мэтчились.

– Окей, а что сейчас нравится?

– Сейчас «Спартак» делает плакатный стиль. Даже не плакатный, а постерный. Графика лаконичная, а работа с текстом – классная. Мне нравится, что «Спартак» подобрал необычный шрифт, который прямо передает спартаковский дух. Интересный шрифт, выглядит прямо клево.

 

Шрифт с засечками – это новый тренд в спортивном дизайне. Раньше спорт ассоциировался с широкими шрифтами, все растягивалось по горизонтали. Сейчас наоборот, все вертикально. И популярными стали шрифт антиква и с засечками. Например, его использует Nike. И «Спартак» попал в этот тренд.

При этом «Спартаку» вообще необязательно стараться, потому что за ними в любом случае будут смотреть. Если честно, в последние годы они и не старались. В этом плане они похожи на «Лос-Анджелес Лейкерс».

– Что-что?

– Да! Сейчас объясню. Я большой поклонник «Миннесоты Тимбервулвз» из НБА. За них болеют полторы калеки, но Миннесота очень близка по духу и погоде к нашей стране. Миннесота – один из самых прогрессивных городов Америки: там нереально крутые имиджевые истории – начиная от видео и заканчивая графикой.

Стилевая команда в плане дизайна – просто ####### [зашибись]. Взять «Лос-Анджелес» – они будто на несколько лет отстают в этом плане. При этом в «Лейкерс» всегда едут топовые свободные агенты, к ним приковано максимальное внимание – потому что климат, история, величие и все такое.

Наш «Спартак» тоже живет наследием, популярностью бренда. В последний год «Спартак», безусловно, работает: и бомберы крутые, и по графике интересные решения. Но последние шесть лет их вообще не было. А когда они стали чемпионами, там даже не пахло дизайном. Они столько бабок могли бы заработать, если бы у них был крутой дизайнерский актив, – рассказал бывший арт-директор «Локомотива», «Динамо» и ФК «Деньги» в интервью Sports.ru.

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу

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20 комментариев

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gangstarr
Так Лейкерс еще никто не обсирал…
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Vadim Kolchev
И играет за него Дзюброн.
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NIK7478
Этот товарищ своей саморекламой прямо достал уже! А он в курсе, что простым болельщикам, которых 99%, немножко фиолетово на вот эти особенности дизайна?!
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+12
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andyon
У какого-то ФК Деньги был целый арт-####-директор!
+5
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Spaten
Болеет за Миннесоту потому что у них самая красивая эмблема) хорошо на кепке смотрится
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Carmela Anthony Sopranos
Ответ Evgeniy 72
Такие как ты даже не знают, что Лейкерс это озёра Миннесоты, а не Калифорнии, и первые пять титулов Лейкерс взяли от Миннеаполиса. Ну и про твой символ, какое отношение ты имеешь к этому номеру??? Этот номер вывели из обращения в ЛАЛ, но такой как ты даже не в курсе...
благодаря тебе мы теперь всё это узнали, хорошо, когда знатоки на месте
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Uriah Heep
Ну и лексика у этого так называемого арт-директора!
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КБ Сергей
Как там было… Имидж - ничто, жажда -всё? Блин, Спартак - это о спорте, о болельщиках, об истории. Что за жизнь настала, что важнее всего обёртка блестящая, лайки, напяленные на сальные рожи резиновые улыбки, блогеры, шмогеры и прочие бездельники, которые учат жизни???
+9
-8
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Александр Муравьев
кто такой бадаев?
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xamer 9
Ответ Light Yagami
Спартак – это же вождь рабов. Он сравнил лэйкэз со Спартаком, потому что за них играют чёрные, потомки бывших рабов?! Чёртов расист, закэнсэлить его срочно!!!
Воткать ваша манера «по правильному» писать названия (лэйкэз) почему не на все распространяется? Почему вы пишите Спартак, а не Спатэкус?
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Chernoy
Где на карте ГОРОД Миннесота?
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Alexevar Vitaliysson
Что он несёт? Уже вторую выдержку вижу с бредом
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Родион Горбачев
Ответ Myach
Ваще-то нет
ваще-то да
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