«Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ». Бывший арт-директор «Локомотива» и «Денег» Бадаев о работе

Денис Бадаев сравнил работу в Winline Медиалиге и Мир РПЛ .

– Эмблем у ФК «Деньги» было очень много – по-моему, я штук десять нарисовал. Та, которая сейчас, пережила очень многое и по-прежнему актуальна. Этой работой я по-настоящему горжусь.

На мой взгляд, для «Денег» я сделал самые крутые форму и экипировку. И много других крутых тем, которых ни у одного медиаклуба не появилось до сих пор: логотип, мерч, фирменный стиль, имиджевую фотосессию мы сделали первыми. Крутым роликом презентовали форму на третий сезон . Вопрос был только в популяризации и результатах команды.

Кстати, на днях дропнуться в продажу бомберы, которые мы совместно с Стасом [Малиевым] сделали. Я отвечал за дизайн, он за производство. Их можно купить, но коллекция лимитирована.

– Сколько ты зарабатывал в «Деньгах»?

– В этой команде я был из-за коллектива, а не из-за денег.

– Почему ты ушел из «Денег»?

– Переизбыток эмоций и слишком сильно поменявшийся состав. Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ, – рассказал бывший арт-директор «Локомотива», «Динамо» и ФК « » в интервью Sports.ru.

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу