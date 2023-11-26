«Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ». Бывший арт-директор «Локомотива» и «Денег» Бадаев о работе

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Winline Медиалига ФК Деньги «STANOS» Стас Малиев Денис Бадаев Медиафутбол

Денис Бадаев сравнил работу в Winline Медиалиге и Мир РПЛ .

– Эмблем у ФК «Деньги» было очень много – по-моему, я штук десять нарисовал. Та, которая сейчас, пережила очень многое и по-прежнему актуальна. Этой работой я по-настоящему горжусь. 

На мой взгляд, для «Денег» я сделал самые крутые форму и экипировку. И много других крутых тем, которых ни у одного медиаклуба не появилось до сих пор: логотип, мерч, фирменный стиль, имиджевую фотосессию мы сделали первыми. Крутым роликом презентовали форму на третий сезон Медиалиги. Вопрос был только в популяризации и результатах команды.

Кстати, на днях дропнуться в продажу бомберы, которые мы совместно с Стасом [Малиевым] сделали. Я отвечал за дизайн, он за производство. Их можно купить, но коллекция лимитирована. 

– Сколько ты зарабатывал в «Деньгах»?

– В этой команде я был из-за коллектива, а не из-за денег.

– Почему ты ушел из «Денег»?

– Переизбыток эмоций и слишком сильно поменявшийся состав. Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ, – рассказал бывший арт-директор «Локомотива», «Динамо» и ФК «Деньги» в интервью Sports.ru.

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу

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2 комментария

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Лига Мастеров
Ответ Do Cent
Скоро они скажут что медиафутбол это настоящий футбол. Что все игроки должны носить клички как собаки и ругаться матом в обязательном порядке.
кто видел имена бразильцев на майках? Вагнер Лав прям родился с фамилией или именем лав или кака прям урождённый кака?
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Do Cent
Скоро они скажут что медиафутбол это настоящий футбол. Что все игроки должны носить клички как собаки и ругаться матом в обязательном порядке.
+1
-1
0
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