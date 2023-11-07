Гудай: «Гаучо отдал бы приз лучшему форварду. Мазур тоже понравился, жаль, что не выиграл МФЛ»

Денис Гудаев назвал лучших нападающих года в медиафутболе.

– Оцени как защитник – против кого из форвардов тебе сложнее всего играть?

– Нет такого форварда. Из всех, против кого играл в этом году, могу выделить Чалова! Но, опять же, не сказать, что сложно, скорее интересно!

– А кому бы ты отдал приз лучшему форварду года в медиафутболе?

– Приз лучшему отдал бы, наверное, , если учитывать все турниры. Плюс у него есть трофей. Мазур тоже понравился, жалко, что не получилось выиграть МФЛ. Но судя по тому, что забрал лучшего защитника [в прошлом году], а – лучшего полузащитника, всем по ### на трофеи (смеется).

– В 2022-м лучшим форвардом был . Как считаешь, этот год он провел сильнее или слабее?

– Кутуз в том году был 2-кратным чемпионом МФЛ. Очевидно, что он был лучшим нападающим! В этом году братишка больше продакшен ищет и на камеди ходит, – смеясь сказал защитник 2Drots.

Лучший нападающий года в медиафутболе

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