Гудай: «Гаучо отдал бы приз лучшему форварду. Мазур тоже понравился, жаль, что не выиграл МФЛ»

Теги «Гудай» Денис Гудаев Илья Мазуров Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Кутуз» Сергей Кутузов Гаучо Прокоп Арсений Левшук Медиафутбол

Денис Гудаев назвал лучших нападающих года в медиафутболе.

– Оцени как защитник – против кого из форвардов тебе сложнее всего играть?

– Нет такого форварда. Из всех, против кого играл в этом году, могу выделить Чалова! Но, опять же, не сказать, что сложно, скорее интересно!

– А кому бы ты отдал приз лучшему форварду года в медиафутболе?

– Приз лучшему отдал бы, наверное, Гаучо, если учитывать все турниры. Плюс у него есть трофей. Мазур тоже понравился, жалко, что не получилось выиграть МФЛ. Но судя по тому, что Левшук забрал лучшего защитника [в прошлом году], а Прокоп – лучшего полузащитника, всем по ### на трофеи (смеется).

– В 2022-м лучшим форвардом был Кутуз. Как считаешь, этот год он провел сильнее или слабее?

– Кутуз в том году был 2-кратным чемпионом МФЛ. Очевидно, что он был лучшим нападающим! В этом году братишка больше продакшен ищет и на камеди ходит, – смеясь сказал защитник 2Drots.

Лучший нападающий года в медиафутболе

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