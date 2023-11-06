«Кузькин и Долгушин по масштабу личности не дотягивают до остальных». Хачатурян о номинации Защитник года Winline Media Football Awards

Артем Хачатурян высказался о звании лучшего защитника года в медиафутболе.

– Как ты считаешь, кто лучший защитник 2023-го в медиафутболе?

– Я противник индивидуальных наград. Они вредят футболу, отвлекают от важного и уводят содержательную часть дискуссии к замерам детородных органов.

– В 2022-м лучшим стал Арсений Левшук, а в этом году он даже не попал в шорт-лист. Он действительно регрессировал?

– Арсений Левшук атлетичный, быстрый и обученный футболист с очевидными ментальными и интеллектуальными ограничениями. Такой набор качеств не позволяет все время находиться в топе, но прямой связи между тем, что он сдал и не попал в шорт-лист, нет.

– В шорт-листе есть Давыдов, Гудай, Сэмио, Долгушин, Кузькин, Имаев, Саля. Как считаешь, кто из них лишний? Если убирать лишнего, то кого бы ты добавил в шорт-лист?

– По масштабу личности Кузькин и Долгушин не дотягивают до остальных, а так я бы еще добавил Зотова и Иванова из «Эгриси», – сказал спортивный директор «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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