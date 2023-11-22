Жека 2Drots о деньгах: «Если мы говорим о профессиональном футболе, бюджет должен быть в несколько раз больше»

Теги премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Жека 2Drots заявил, что в профессиональном футболе бюджет должен быть больше.

«У нас хороший партнер, который нас поддерживает. Нам хватает на содержание команды, но если мы говорим о профессиональном футболе, бюджет должен быть в несколько раз больше.

Хочется верить, что какая-то компания захочет вместе с нами пройти этот путь до Премьер-лиги, прикоснуться к истории вместе с нами. Тогда мы будем готовы это сделать [пойти в профессиональный футбол], но с бюджетом, который есть сейчас тяжело заходить в профессиональный футбол», – рассказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Артемом Терентьевым.

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