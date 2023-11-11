Сапогов может войти в состав медийной команды «Пари НН»
Иван Карпов подробнее рассказал о новой медийной команде «Пари НН».
«Пари НН» создает свою медийную команду в цветах заката (розово-синий). Называться она будет «Почти любители» – играть в ней будут местные футболисты и те, кто родом из Нижнего.
Сергей Юран и игроки основного состава примут участие в медиаактивностях команды. Возглавить ее может тренер Иван Бурдунюк из СШОР-8.
По большей части «Почти любители» будут выступать стадионе «Нижний Новгород» (арена ЧМ-2018). Резервным станет стадион «Локомотив». Есть договоренность об участии команды в следующем сезоне Winline Медиалиги и МКС.
Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области», – написал Иван Карпов.
В 2012 году Алексей Сапогов был вызван во вторую сборную России. Тогда он провел единственный матч в составе национальной сборной и забил гол в ворота сборной Турции.
В 2013 году Сапогов объявил о завершении карьеры.
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