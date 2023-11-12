«Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды «Почти любители»

Генеральный директор «Пари НН» сообщил о создании новой медийной команды.

В перерыве игры «Пари НН» и «Балтики» был сделан анонс новой медиафутбольной команды.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов в интервью «Матч ТВ» заявил, что команда начинает существовать с 12 ноября.

«С сегодняшнего дня команда существует. Раньше команда существовала под другим названием, была организована в профессиональном периметре.

Сейчас она именуется «Почти любители» и находится в структуре «ПАРИ НН». От этой синергии рассчитываем получить мощный медийный эффект и привлечь новых болельщиков».

Возможно, Сергей Юран и игроки основного состава примут участие в медиаактивностях команды. Возглавить ее может тренер Иван Бурдунюк из СШОР-8.

По большей части «Почти любители» будут выступать стадионе «Нижний Новгород» (арена ЧМ-2018). Резервным станет стадион «Локомотив». Есть договоренность об участии команды в следующем сезоне Winline Медиалиги и МКС.

Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области.

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