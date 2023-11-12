Дениса Давыдова звали в новую медийную команду «Пари НН». Нападающий ответил отказом

Форварда «Народной Команды» приглашали в медийный клуб «Пари НН».

«Звонили, отказался», – написал Давыдов.

Форвард выступает за «Народную команду» с 4-го сезона Winline Медиалиги.

В 2019 году Денис полгода был игроком «Пари НН».

Сегодня генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил о создании новой медийной команды.

Она будет называться «Почти любители» и будет находится в структуре «Пари НН».

Возможно, Сергей Юран и игроки основного состава примут участие в медиаактивностях команды. Возглавить ее может тренер Иван Бурдунюк из СШОР-8.

По большей части «Почти любители» будут выступать стадионе «Нижний Новгород» (арена ЧМ-2018). Резервным станет стадион «Локомотив». Есть договоренность об участии команды в следующем сезоне и МКС.

Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области.

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