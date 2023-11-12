Дениса Давыдова звали в новую медийную команду «Пари НН». Нападающий ответил отказом

Теги Илья Максимов Сергей Юран Андрей Буйволов Алексей Сапогов Денис Давыдов Стадион Нижний Новгород Пари НН Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Форварда «Народной Команды» приглашали в медийный клуб «Пари НН».

 «Звонили, отказался», – написал Давыдов.

Форвард выступает за «Народную команду» с 4-го сезона Winline Медиалиги.

В 2019 году Денис полгода был игроком «Пари НН».

Сегодня генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил о создании новой медийной команды.

Она будет называться «Почти любители» и будет находится в структуре «Пари НН».

Возможно, Сергей Юран и игроки основного состава примут участие в медиаактивностях команды. Возглавить ее может тренер Иван Бурдунюк из СШОР-8. 

По большей части «Почти любители» будут выступать стадионе «Нижний Новгород» (арена ЧМ-2018). Резервным станет стадион «Локомотив». Есть договоренность об участии команды в следующем сезоне Winline Медиалиги и МКС.

Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области.

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