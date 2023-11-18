Вратарь «Амкала» Федос: «До народной команды еще далеко, но популярность у 2Drots все больше и больше»

Федор Маслов рассказал, получится ли у 2Drots навязать борьбу в матче с «Динамо».

– Сейчас видел очередь к Некиту на автографы – метров 100 людей. Как думаешь, 2Drots действительно становятся народной командой?

– Ну нет. До того понятия народной команды, которое было у « », еще довольно далеко. Но что все больше и больше популярность у 2Drots – правда чистейшая.

– Что ждешь от матча? Получится у 2Drots навязать борьбу?

– 100%. Конечно, получится. Вообще не сомневаюсь. Плюс эксперименты с составами будут как минимум в начале матча. Поэтому разгрома сегодня не будет.

– попал в сборную месяца в лиге. Как думаешь, кто из 2Drots в будущем мог бы оказаться в такой сборной?

– Да дофига кто. Сыч, Гудай, Саля, Слон. Много кто, на самом деле, – рассказал голкипер « » в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.