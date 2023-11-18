Вратарь «Амкала» Федос: «До народной команды еще далеко, но популярность у 2Drots все больше и больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Амкал Московский Кубок Селебрити Федор Маслов 2Drots Борис Фартуна Некит 2Drots Медиафутбол

Федор Маслов рассказал, получится ли у 2Drots навязать борьбу в матче с «Динамо».

– Сейчас видел очередь к Некиту на автографы – метров 100 людей. Как думаешь, 2Drots действительно становятся народной командой?

– Ну нет. До того понятия народной команды, которое было у «Спартака», еще довольно далеко. Но что все больше и больше популярность у 2Drots – правда чистейшая.

– Что ждешь от матча? Получится у 2Drots навязать борьбу?

– 100%. Конечно, получится. Вообще не сомневаюсь. Плюс эксперименты с составами будут как минимум в начале матча. Поэтому разгрома сегодня не будет.

Фартуна попал в сборную месяца в Первой лиге. Как думаешь, кто из 2Drots в будущем мог бы оказаться в такой сборной?

– Да дофига кто. Сыч, Гудай, Саля, Слон. Много кто, на самом деле, – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

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2 комментария

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Do Cent
Все с кличками,не поймёшь,толи собаки,толи сидельцы.
0
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Владимир Матвеев
Ответ Do Cent
Все с кличками,не поймёшь,толи собаки,толи сидельцы.
В дворовом футболе все с кличками
0
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0
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