Вратарь «Амкала» Федос: «До народной команды еще далеко, но популярность у 2Drots все больше и больше»
Федор Маслов рассказал, получится ли у 2Drots навязать борьбу в матче с «Динамо».
– Сейчас видел очередь к Некиту на автографы – метров 100 людей. Как думаешь, 2Drots действительно становятся народной командой?
– Ну нет. До того понятия народной команды, которое было у «Спартака», еще довольно далеко. Но что все больше и больше популярность у 2Drots – правда чистейшая.
– Что ждешь от матча? Получится у 2Drots навязать борьбу?
– 100%. Конечно, получится. Вообще не сомневаюсь. Плюс эксперименты с составами будут как минимум в начале матча. Поэтому разгрома сегодня не будет.
– Фартуна попал в сборную месяца в Первой лиге. Как думаешь, кто из 2Drots в будущем мог бы оказаться в такой сборной?
– Да дофига кто. Сыч, Гудай, Саля, Слон. Много кто, на самом деле, – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.
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