Алекс Стиль: «Возможно, получится уехать в профессиональный клуб. Президенты будут за меня, если появится шанс с хорошей командой»

Вингер 2Drots Алекс Стиль может перейти зимой в профессиональный клуб.

– Возможно, получится поехать зимой в профессиональный клуб. Но, опять же, сейчас начнут писать «да он ничего не говорит, у него нет никаких предложений». Не хочется кричать гоп, пока не перепрыгнешь. Если будет [возможность] – узнаете.

– Это Россия? ФНЛ? РПЛ?

– Не могу сказать.

– Если мы говорим о том, что ты можешь перейти в профессиональный клуб – ты же не пойдешь ниже ФНЛ?

– Может быть, это Вторая лига, но команда, которая выходит в ФНЛ. Но это условно.

– Стиль может уйти в профессиональный клуб этой зимой?

– Может. Все пишут, что я старый. Да какой старый? 29 лет – это пик карьеры. Я свои силы чувствую. Если будет возможность поехать в хороший клуб – наши президенты будут за меня.

– На какой стадии переговоры?

– Пока просто общение. У меня есть человек, который занимается моими делами. Это не мой агент, просто мне помогает. Не хочется раньше времени что-то накидывать.

– Клуба определенного пока нет?

– Нет, просто есть моменты, которые этот человек мне говорит. Но я ему и верю, и не верю. Классно, что есть такая возможность, даже подумать об этом. Фамилии не буду называть, – сказал вингер 2D.

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