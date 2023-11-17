В «Динамо» составили портрет зрителя медиафутбола: «15-17 лет, российским футболом не интересуется, следит за европейскими лигами, редко смотрит матчи целиком»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Динамо Москва Вторая лига Б Амкал 2Drots Медиафутбол

«Динамо» рассказало о работе по привлечению аудитории медиафутбола.

«Последние три года «Динамо» придерживается определенной концепции развития. Она строится как на сохранении и развитии целевой аудитории, которую мы ценим и уважаем, так на постоянном поиске новой (преимущественно молодой) аудитории. 

Аудитория медиафутбола максимально приближена к клубам РПЛ. Ее отличает возраст (она помладше) и отсутствие любимой «якорной» команды в профессиональном футболе. 

У нас есть исследования – мы изучили аккаунты медийных клубов и турниров, данные покупателей билетов на игру с «Амкалом» и матчи МКС-2023, организовали фокус-группы. Вот портрет среднего зрителя медиафутбола в России: мужчина, 15-17 лет, интересуется футболом. Интересуется европейскими чемпионатами, болеет за несколько зарубежных клубов, следит за ними через хайлайты в соцсетях. Но российским футболом не интересуется вообще, очень редко есть любимый игрок или команда. А еще редко смотрит матчи целиком, и почти всегда – еврокубки. 

Мы считаем, что у такой аудитории можно и нужно системно выращивать интерес к нашему футболу. Медиафутбол – большая точка роста для всех клубов РПЛ, ФНЛ и Второй лиги», – сказал представитель бело-голубых.

«Динамо» сыграет с 2Drots в товарищеском матче 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало игры – в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
general main
Половину спортса описали прям)
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Sports deti shlyuh
Слушает фараона, любит говорить типо и вмоменте
Мне кажется тем кто слушает фараона уже лет 25)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sports deti shlyuh
Слушает фараона, любит говорить типо и вмоменте
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Хотели сказать, 8-10 лет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
Ответ Sports deti shlyuh
Слушает фараона, любит говорить типо и вмоменте
и ставит себе ники аля "sports deti shlyuh"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Spaten
Портрет болельщика РФПЛ: мужчина 30-60, фигура 90-150-90, пульс 120-90, градус 4,5-9,0, матч смотрит за полчаса до и полчаса после. Отличный спортсмен, в порочащих связях замечен не был.
Это что за фигура такая? где ты их видел? на Динамо точно таких нет. Ну выдумщик сочинитель.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Типичный зумер .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рагнар Лодброк
а чё его где то показывают ? я думал это выдуманные команды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ Spaten
Портрет болельщика РФПЛ: мужчина 30-60, фигура 90-150-90, пульс 120-90, градус 4,5-9,0, матч смотрит за полчаса до и полчаса после. Отличный спортсмен, в порочащих связях замечен не был.
надо отдать должное, одна точная деталь в этом описании всё таки присутствует... матч смотрит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Портрет болельщика РФПЛ: мужчина 30-60, фигура 90-150-90, пульс 120-90, градус 4,5-9,0, матч смотрит за полчаса до и полчаса после. Отличный спортсмен, в порочащих связях замечен не был.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий