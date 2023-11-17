В «Динамо» составили портрет зрителя медиафутбола: «15-17 лет, российским футболом не интересуется, следит за европейскими лигами, редко смотрит матчи целиком»

«Динамо» рассказало о работе по привлечению аудитории медиафутбола.

«Последние три года «Динамо» придерживается определенной концепции развития. Она строится как на сохранении и развитии целевой аудитории, которую мы ценим и уважаем, так на постоянном поиске новой (преимущественно молодой) аудитории.

Аудитория медиафутбола максимально приближена к клубам РПЛ. Ее отличает возраст (она помладше) и отсутствие любимой «якорной» команды в профессиональном футболе.

У нас есть исследования – мы изучили аккаунты медийных клубов и турниров, данные покупателей билетов на игру с « » и матчи МКС-2023, организовали фокус-группы. Вот портрет среднего зрителя медиафутбола в России: мужчина, 15-17 лет, интересуется футболом. Интересуется европейскими чемпионатами, болеет за несколько зарубежных клубов, следит за ними через хайлайты в соцсетях. Но российским футболом не интересуется вообще, очень редко есть любимый игрок или команда. А еще редко смотрит матчи целиком, и почти всегда – еврокубки.

Мы считаем, что у такой аудитории можно и нужно системно выращивать интерес к нашему футболу. Медиафутбол – большая точка роста для всех клубов РПЛ, и Второй лиги», – сказал представитель бело-голубых.

«Динамо» сыграет с 2Drots в товарищеском матче 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало игры – в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?