«Динамо» о медиафутболе: «Мы хотим отвечать на запросы аудитории, а не отсиживаться в скорлупе»

«Динамо» высказалось о важности медиафутбола.

«Мы считаем медиафутбол позитивным феноменом Все, над чем профессиональные работали недостаточно, ярко подсветили медиакоманды.

Поэтому мы с удовольствием изучаем контент медийных команд и турниров: берем любопытные фишки и форматы, адаптируем их для своей аудитории.

Это раскрывает развлекательный потенциал футбола и делает его чуть менее серьезным», – сказал представитель бело-голубых.

«Динамо» сыграет с 2Drots в товарищеском матче 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало игры – в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?

