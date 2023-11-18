«Динамо» о медиафутболе: «Мы хотим отвечать на запросы аудитории, а не отсиживаться в скорлупе»
«Динамо» высказалось о важности медиафутбола.
«Мы считаем медиафутбол позитивным феноменом Все, над чем профессиональные работали недостаточно, ярко подсветили медиакоманды.
Поэтому мы с удовольствием изучаем контент медийных команд и турниров: берем любопытные фишки и форматы, адаптируем их для своей аудитории.
Это раскрывает развлекательный потенциал футбола и делает его чуть менее серьезным», – сказал представитель бело-голубых.
«Динамо» сыграет с 2Drots в товарищеском матче 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало игры – в 17:30 по московскому времени.
«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?
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