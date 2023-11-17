Слон о «проклятии Германа»: «Только и остается сказки выдумывать, когда у твоей команды такая ситуация»

Теги товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва «Слон» Владислав Ослоновский Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Слон рассказал, как относится к разговорам про «проклятие Германа».

2Drots встретятся с «Динамо» в товарищеском матче 18 ноября. В составе бело-голубых сыграет основатель «Амкала» Герман Эль Класико, который никогда не проигрывал 2D, когда сам выходил на поле.

– Веришь ли ты в «проклятие Германа»? Что вы не можете его победить на поле…

– Когда у твоей команды такая ситуация, только и остается выдумывать сказки. Герман ни с кем из нынешнего состава 2Drots за последние полтора года не играл. 

Я к Герману отношусь спокойно, скорее даже позитивно, чем негативно. Ему классно сейчас, будет за «Динамо» играть, может говорить что угодно.

– Как ты относишься к тому, что многие комики, медийные люди не сыграют?

– Я представлял себе, что мы сыграем в футбол, а минут за 5-10 до конца выйдут в том числе наши пацаны: Биги, Мбэйп. Это же круто, на них тоже люди придут. Тренеры тоже решили сыграть – круто! Интересно и забавно, – сказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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