«2Drots нужно оставаться в медиа. Во Второй лиге выживают». Обрывков не советует идти в профессиональный футбол

Теги 2Drots Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Степан Обрывков оценил перспективы 2Drots в профессиональном футболе.

– Нужно ли медиакомандам и 2Drots в частности идти в профессиональный футбол?

– Мне кажется, если 2Drots заявятся во Вторую лигу, то только благодаря им к турниру появится интерес.

Во Второй лиге не суперусловия. Многие команды выживают. Поэтому 2D нужно оставаться в своей сфере и продолжать развиваться в медиа, – сказал бывший игрок 2Drots, ныне выступающий за «Динамо-2» корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?

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