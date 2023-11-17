Кузнецов сыграет под 2-м номером с «Динамо». 2Drots выйдут в розовой форме
Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов определился с игровым номером на матч с «Динамо».
Команды встретятся в товарищеском матче на «ВТБ Арене» 18 ноября.
Кузнецов выйдет на поле под вторым номером. «Дроты» сыграют в розовой форме.
Ранее сообщалось, что участие в матче примет и главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Игра начнется в 17:30 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.
Фото: телеграм-канал Карена Арутюняна
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