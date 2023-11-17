Кузнецов сыграет под 2-м номером с «Динамо». 2Drots выйдут в розовой форме

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов определился с игровым номером на матч с «Динамо».

Команды встретятся в товарищеском матче на «ВТБ Арене» 18 ноября.

Кузнецов выйдет на поле под вторым номером. «Дроты» сыграют в розовой форме.

Ранее сообщалось, что участие в матче примет и главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Игра начнется в 17:30 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

Фото: телеграм-канал Карена Арутюняна