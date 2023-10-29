Герман о перестановках в «Амкале»: «Хотим усилить некоторые позиции. Нет позиций, на которые мы не готовы рассматривать»

Президент «Амкала» Герман Эль Классико рассказал об изменениях в команде.

– Сослан сказал, что новый состав « » нас удивит. Какие будут изменения?

– Пока не могу все рассказать. Но хотим усилить некоторые позиции. сообщил, что он точно хотел бы центрального защитника левоного. Я бы точно хотел крайнего атакующего полузащитника, я думаю, что нападающего. Да все позиции мы готовы смотреть. Нет позиций, на которые мы не готовы рассматривать.

– Была ли альтернатива среди кандидатов на пост главного тренера?

– У меня нет.

– Хотели бы позвать кого-нибудь из медийных игроков?

– Сейчас в основном нам пишут. Мы, естественно, готовы приглашать на просмотр и смотреть, кто подходит, тех брать, кто не подходит, к сожалению, не брать. Мы открыты в этом плане. Возможно, какую-то просмотровую игру сделаем для ребят, которых уже видели в медиафутболе, чтобы посмотреть, кто посильнее, кого забрать, – рассказал в интервью корреспонденту .ru Екатерине Бурделовой.