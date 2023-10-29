Герман о перестановках в «Амкале»: «Хотим усилить некоторые позиции. Нет позиций, на которые мы не готовы рассматривать»

Теги Sports.ru Сослан Гатагов Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Классико рассказал об изменениях в команде.

– Сослан сказал, что новый состав «Амкала» нас удивит. Какие будут изменения?

– Пока не могу все рассказать. Но хотим усилить некоторые позиции. Сослан сообщил, что он точно хотел бы центрального защитника левоного. Я бы точно хотел крайнего атакующего полузащитника, я думаю, что нападающего. Да все позиции мы готовы смотреть. Нет позиций, на которые мы не готовы рассматривать.

– Была ли альтернатива среди кандидатов на пост главного тренера?

– У меня нет.

– Хотели бы позвать кого-нибудь из медийных игроков?

– Сейчас в основном нам пишут. Мы, естественно, готовы приглашать на просмотр и смотреть, кто подходит, тех брать, кто не подходит, к сожалению, не брать. Мы открыты в этом плане. Возможно, какую-то просмотровую игру сделаем для ребят, которых уже видели в медиафутболе, чтобы посмотреть, кто посильнее, кого забрать, – рассказал Герман в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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