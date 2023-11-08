Герман о штрафах в «Амкале»: «Наконец-то можно футболистам меньше платить зарплаты»

Герман Эль-Класико высказался о системе штрафов Сослана Гатагова в «Амкале».

Ранее Сослан Гатагов объявил о введении штрафов в «Амкале» за опоздания, употребление алкоголя и мат.

– Штрафы, которые ввел . По первым тренировкам понимаешь, что это действительно классная штука?

– Это #######. Мне очень нравится, потому что казна «Амкала» пополняется. Я очень рад. Большой кайф. Наконец-то можно футболистам меньше платить зарплаты и получать с них кэшбэк.

– На последней тренировке было оштрафовано 7 человек. Насколько уже пополнилась казна с первого дня тренировок?

– Сложно сказать. Ну, больше полтинника [50 тысяч рублей] точно уже насобиралось. Отлично. Обожаю моих ребят, – рассказал президент « ».

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