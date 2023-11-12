Герман о Прокопе: «Ему сильно нравится, каким видит будущее «Амкала» Гатагов»

Теги Первая лига Торпедо Сослан Гатагов Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал, почему Прокоп остался в «Амкале».

– Главная причина почему Прокоп остался в «Амкале»?

– Он чувствует ответственность. Миша достаточно долго в команде и хочет с ней добиваться больших результатов.

Ему сильно нравится то, каким видит будущее «Амкала» новый тренерский штаб.

Он неоднократно заявлял, что Сослан Маратович – один из его любимых тренеров в медиафутболе. Он послушал философию, которую мы ходим прививать клубу дальше. И она его цепляет.

– Миша говорил, что возможен вариант с «Торпедо» зимой. Если поступит предложение, «Амкал» отпустит его?

– Мы взрослые люди. Всегда можем сесть за стол переговоров и договориться. Я не думаю, что с этим будут проблемы, – рассказал президент «Амкала».

Напомним, Михаил Прокопьев недавно продлил контракт с «Амкалом».

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