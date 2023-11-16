Сычев о создании медиахоккея: «Уверен это зайдет. Будут заниматься люди, которые делали медиафутбол»

Теги Дмитрий Сычев Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов медиахоккей Медиафутбол

Дмитрий Сычев рассказал о возможном создании медиахоккея в начале года.

«Открою секрет. В начале года попытка создания медиахоккея увенчается успехом. Будет конкретная, четкая попытка создания. Я уверен, что это зайдет. Потому что люди будут заниматься серьезные, которые организовывали медиафутбол.

Я считаю, что все это на пользу. Есть нюансы. Медиафутбол – спорная история. Но я за популяризацию любыми способами. Но нужен баланс грязи, матов и правильных ценностей.

Более того, я горю желанием в этом участвовать. Я не профессионал, но медиа. Жду, что за меня развернется борьба на трансферном рынке», – рассказал экс-форвард сборной России.

Напомним, во втором сезоне Winline Медиалиги Сычев играл за клуб Мусагалиева и Дорохова ФК «10».

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5 комментариев

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jqzn88xn6n
Не знаю, что там зайдёт у них. Но смотреть как 3 калеки на коньках еле стоят и клюшку не могут держать в руках, ну такое себе. По итогу будут команды из сбитых лётчиков, кто не смог заиграть.
+4
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+4
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goshforever
Зачем России "медиахоккей", если есть "Ночная лига"?)) Судя по тому, что там Путин, там все норм с балансом грязи, матов и правильных ценностей))
Сычёв может туда поехать кататься
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Andrew Weird
Медиабокс давай, желательно женский!
Бузова против Загитовой!
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Персональные данные Номер 67327384
Слова не мальчика, но медиа
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Никому_никабельный
Ответ jqzn88xn6n
Не знаю, что там зайдёт у них. Но смотреть как 3 калеки на коньках еле стоят и клюшку не могут держать в руках, ну такое себе. По итогу будут команды из сбитых лётчиков, кто не смог заиграть.
Может он это и имел в виду)
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