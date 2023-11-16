Сычев о создании медиахоккея: «Уверен это зайдет. Будут заниматься люди, которые делали медиафутбол»

Дмитрий Сычев рассказал о возможном создании медиахоккея в начале года.

«Открою секрет. В начале года попытка создания медиахоккея увенчается успехом. Будет конкретная, четкая попытка создания. Я уверен, что это зайдет. Потому что люди будут заниматься серьезные, которые организовывали медиафутбол.

Я считаю, что все это на пользу. Есть нюансы. Медиафутбол – спорная история. Но я за популяризацию любыми способами. Но нужен баланс грязи, матов и правильных ценностей.

Более того, я горю желанием в этом участвовать. Я не профессионал, но медиа. Жду, что за меня развернется борьба на трансферном рынке», – рассказал экс-форвард сборной России.

Напомним, во втором сезоне Winline Медиалиги Сычев играл за клуб Мусагалиева и Дорохова ФК «10».