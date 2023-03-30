Жена Погребняка: «Хотим создать хоккейный медийный клуб. У меня большой опыт в медиасфере»
Жена Павла Погребняка рассказала о планах создать хоккейный медийный клуб.
– Вам было бы интересно возглавить какой-нибудь футбольный клуб?
– Мне было бы интересно возглавить футбольный или хоккейный клуб со стороны Медиалиги.
– У вас есть такие планы?
– Мы хотим создать свой хоккейный медийный клуб. Это на этапе согласования бюджета. У меня большой опыт в медиасфере.
– Что сложнее: руководить футбольным клубом или участвовать в «Новых звездах в Африке»?
– Конечно же, устраивать бизнес! В «Новых звездах в Африке» ты ответственна только за себя, а здесь за коллектив и построить компанию. Ты работаешь во благо огромной команды! – сказала Мария Погребняк.
12 комментариев