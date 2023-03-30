Жена Погребняка: «Хотим создать хоккейный медийный клуб. У меня большой опыт в медиасфере»

Жена Павла Погребняка рассказала о планах создать хоккейный медийный клуб.

– Вам было бы интересно возглавить какой-нибудь футбольный клуб?

– Мне было бы интересно возглавить футбольный или хоккейный клуб со стороны .

– У вас есть такие планы?

– Мы хотим создать свой хоккейный медийный клуб. Это на этапе согласования бюджета. У меня большой опыт в медиасфере.

– Что сложнее: руководить футбольным клубом или участвовать в «Новых звездах в Африке»?

– Конечно же, устраивать бизнес! В «Новых звездах в Африке» ты ответственна только за себя, а здесь за коллектив и построить компанию. Ты работаешь во благо огромной команды! – сказала Мария Погребняк.