Жена Погребняка: «Хотим создать хоккейный медийный клуб. У меня большой опыт в медиасфере»

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия КХЛ любительский хоккей Winline Медиалига медиахоккей Мария Погребняк Медиафутбол

Жена Павла Погребняка рассказала о планах создать хоккейный медийный клуб.

– Вам было бы интересно возглавить какой-нибудь футбольный клуб?

– Мне было бы интересно возглавить футбольный или хоккейный клуб со стороны Медиалиги.

– У вас есть такие планы?

– Мы хотим создать свой хоккейный медийный клуб. Это на этапе согласования бюджета. У меня большой опыт в медиасфере.

– Что сложнее: руководить футбольным клубом или участвовать в «Новых звездах в Африке»?

– Конечно же, устраивать бизнес! В «Новых звездах в Африке» ты ответственна только за себя, а здесь за коллектив и построить компанию. Ты работаешь во благо огромной команды! – сказала Мария Погребняк.

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12 комментариев

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svft
поискал по тегу ее фото. там уральский оранжевый диван. а нехры где? кто будет медиасферу обеспечивать?
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Дмитрий Караваев
держите в курсе ! не успехов во всем!
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Dragon10
Эх, вашу бы энергию, да на создание объединенного футболо - хоккейного клуба жён (жена Погребняка, жена Малкина, жена Разина, жена Федуна и т.д.) И чтоб друг с другом делились опытом в медиасфере
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Valentin Kompaneytsev
Ответ neuklujyi peshehod
откуда у них бабло
Погребняк заработал.
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neuklujyi peshehod
откуда у них бабло
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nb8dwryv56
С рабочего телефона уже написал - звучит как в голове Гомера: бла бла бла бла бла…….
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mqh9pzrxgf
Ответ Михо
Посты в сторис это не опыт в медиасфере
Да пускай тратит бабки мужа, простые пацаны бабок поднимут)
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Ковид 07.10.52
Неее...для начала нужно потренироваться на медиаклубе в крестики-нолики...
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sergen
Незамутненная )
+2
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Ростов-на-Дону
Когда коту делать нехрен, он яйца лижет...
+6
-1
+5
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angry horse
Вы вообще за ХК Погребняк болеете?😁
+3
-1
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Михо
Посты в сторис это не опыт в медиасфере
+14
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