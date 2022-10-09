Глава Медиалиги анонсировал появление медиа-хоккея и медиа-баскетбола. Старт – в декабре

Основатель Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал какие медиа турниры планируются на зимний сезон. «Зимой будет медиа-хоккей и медиа-баскетбол. Площадки хоккея будут на катке Плющенко и ВДНХ – зимняя классика, матчи будут еженедельно на открытом воздухе. Баскетбол – есть три площадки.

Думаю, «Дроты» будут и в баскетболе, и в хоккее, точно в баскет, тоже примут участие, в хоккей, так как Фил – хоккейный вратарь, мои догадки.

– 100% залетят в хоккей, в баскет, скорее всего, потому что Текила в баскет играет. Старт этих событий — начало декабря. Залетит точно Стас Ярушин со своей командой, Hockey Brothers и другие люди из этой тусовки.

Думаю, еще увидим много созданных команд как «Козлы», которые появились незадолго до начала лиги. Мы сделаем все, чтобы это было интересно аудитории, а будет ли это им интересно – они сам решат. Время сейчас такое, что сложно делать прогнозы, насколько будет интересно аудитории смотреть медийные проекты или новости на « канале» – приводит слова Осипова телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».