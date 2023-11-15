«Мы играем с ФК «Динамо» Москва, а не командой Германа Эль Класико или Сабурова». Капитан 2Drots Эдамс о предстоящей игре с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Амкал Герман Эль Класико 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига Эдамс Медиафутбол

Полузащитник 2Drots Эдамс Валтер Скляр высказался о предстоящей игре с «Динамо».

«Динамо» проведет товарищеский матч с 2Drots 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

«Читаю много комментариев про шоу-матч, про Сабурова, Германа и т.д.

Я, как и многие ребята, которые пахали на сборах, выходят играть против ФК «Динамо» Москва. Ни сборной Германа, ни команды Сабурова и так далее.

Мы играем на результат. Слово «шоу-матч» нас не касается. Какой бы не был результат, каждый из нас приложит максимум усилий.

Да, там игроки другого уровня. Да, там другие скорости. Но называть шоу-матчем игру, в которой ты понимаешь, что будешь бежать из последних сил и делать все, чтобы забить – какой же это шоу матч?

Для «Динамо» может, и шоу-матч, но не для нас. Мы не обладаем мастерством сборной Франции, чтобы играть с «Динамо» шоу-матч», – написал хавбек 2Drots.

В составе «Динамо» сыграет президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Также, по информации Дмитрия Егорова, за «Динамо» могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и внук Льва Яшина Василий Фролов.

Товарищеский матч «Динамо» – 2Drots будет показан на «Матч ТВ».

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3 комментария

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ARAMIS777
"Это какой-то позор!"(с)
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Bill Zapulil
Все равно это шоу-матч, как не крутите🙃
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Андрей Кобранов
Кто такой ? , ну а впрочем какая разница ? Плевать на этот матч . Не пойду и смотреть не буду …
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