«Если мы выиграем, то у «Динамо», а не у Сабурова и Германа». Защитник 2Drots Гудай о матче «Динамо» – 2Drots

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва «Гудай» Денис Гудаев Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Гудай высказался о товарищеском матче 2Drots против «Динамо».

Ранее стало известно, что в составе «Динамо» сыграет президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Также, по информации Дмитрия Егорова, за «Динамо» могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и внук Льва Яшина Василий Фролов.

«Динамо» добавляет в состав медийных? Есть ребята, которые недовольны этой историей. Есть те, которым, как и мне, без разницы, кто там будет играть!

Но мы в любом случае отдадим все силы, чтобы победить! И если выиграем, то у «Динамо», а не у Сабурова и Германа.

Будет ли эта игра сложнее, чем мартовская против ЦСКА? У нас легких игр не бывает (смеется). Он будет как минимум интересная», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

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2 комментария

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Strike36
Ну хоть Динамо выставит медийных игроков. В то во всей медиалиге их уже нету
+1
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Юрий - 1
Ну давайте разбавим Динамо непонятно кем, позовите еще раз Овечкина, может прилетит, лучше уж тогда свой дубль выставить
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