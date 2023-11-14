«Если мы выиграем, то у «Динамо», а не у Сабурова и Германа». Защитник 2Drots Гудай о матче «Динамо» – 2Drots

Гудай высказался о товарищеском матче 2Drots против «Динамо».

Ранее стало известно, что в составе «Динамо» сыграет президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Также, по информации Дмитрия Егорова, за «Динамо» могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и внук Льва Яшина Василий Фролов.

«Динамо» добавляет в состав медийных? Есть ребята, которые недовольны этой историей. Есть те, которым, как и мне, без разницы, кто там будет играть!

Но мы в любом случае отдадим все силы, чтобы победить! И если выиграем, то у «Динамо», а не у Сабурова и Германа.

Будет ли эта игра сложнее, чем мартовская против ЦСКА? У нас легких игр не бывает (смеется). Он будет как минимум интересная», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.