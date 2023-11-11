«Броуки» и «Эгриси» Уткина могут сыграть с московским «Динамо» в Кубке ФНЛ (Иван Карпов)
Журналист Иван Карпов раскрыл детали о ближайшем розыгрыше Кубка ФНЛ.
Всего в турнире примут участие 8 команд: 1 из РПЛ, 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги + 2 иностранных коллектива (один из них представит Казахстан).
По информации Карпова, клубом из РПЛ, который может принять участие в турнире, является «Динамо» Москва. Но в пресс-службе команды данную информацию не подтвердили.
От ФНЛ в турнире примет участие «Динамо» Махачкала.
«БроукБойз» и «Эгриси» сыграют в Кубке ФНЛ в качестве награды за призовые места в четвертом сезоне Winline Медиалиги. «БроукБойз» стали вторыми, а «Эгриси» занял третье место.
Ожидается, что Кубок ФНЛ пройдет в феврале 2024 года.
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