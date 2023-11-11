«Броуки» и «Эгриси» Уткина могут сыграть с московским «Динамо» в Кубке ФНЛ (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Кубок ФНЛ Эгриси Динамо Махачкала Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Журналист Иван Карпов раскрыл детали о ближайшем розыгрыше Кубка ФНЛ.

Всего в турнире примут участие 8 команд: 1 из РПЛ, 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги + 2 иностранных коллектива (один из них представит Казахстан).

По информации Карпова, клубом из РПЛ, который может принять участие в турнире, является «Динамо» Москва. Но в пресс-службе команды данную информацию не подтвердили.

От ФНЛ в турнире примет участие «Динамо» Махачкала.

«БроукБойз» и «Эгриси» сыграют в Кубке ФНЛ в качестве награды за призовые места в четвертом сезоне Winline Медиалиги. «БроукБойз» стали вторыми, а «Эгриси» занял третье место.

Ожидается, что Кубок ФНЛ пройдет в феврале 2024 года.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Броук Бойз... Англичане из чемпионшипа? Не из АПЛ же...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Do Cent
А кто это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ Архитектор Мендисабаль
Броук Бойз... Англичане из чемпионшипа? Не из АПЛ же...
Броук бойз - так уместно было бы футболистам называть фанатов, их поддерживающих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий