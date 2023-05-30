Талалаев о Медиалиге: «Она интересна тем, что там много ребят, которым не удалось реализоваться с первого раза»

Андрей Талалаев объяснил, почему Winline МФЛ может быть интересна профессиональным клубам.

– Мы очень внимательно следим за Медиалигой.

– В дальнейшем планируете подписать с Мазуровым (ранее появилась информация, что хавбек «БроукБойз» тренируется с «Химками» – Sports.ru) соглашение?

– Для того, что с кем-то подписать контракт, надо его увидеть на тренировке и поработать с ним. Так что пока не планируем ничего подписывать. Хочу увидеть его на тренировке.

– Как вы обратили внимание на этого игрока?

– У нас есть селекционная служба, которая ищет игроков на данную позицию.

– Как вы считаете, командам Премьер-Лиги и ФНЛ стоит обратить внимание на Медиалигу?

– Премьер-Лиге – нет. ФНЛ – можно. Медиалига может быть интересна, потому что там есть много ребят, у которых, по какой-то причине не получилось реализоваться с первого или со второго раза. Есть отдельные игроки, которым еще можно помочь в этом, – сказал главный тренер «Химок».

Хавбек «БроукБойз» Мазуров тренируется с «Химками»