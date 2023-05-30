Талалаев о Медиалиге: «Она интересна тем, что там много ребят, которым не удалось реализоваться с первого раза»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Илья Мазуров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Андрей Талалаев объяснил, почему Winline МФЛ может быть интересна профессиональным клубам.

– Мы очень внимательно следим за Медиалигой.

– В дальнейшем планируете подписать с Мазуровым (ранее появилась информация, что хавбек «БроукБойз» тренируется с «Химками» – Sports.ru) соглашение?

– Для того, что с кем-то подписать контракт, надо его увидеть на тренировке и поработать с ним. Так что пока не планируем ничего подписывать. Хочу увидеть его на тренировке.

– Как вы обратили внимание на этого игрока?

– У нас есть селекционная служба, которая ищет игроков на данную позицию.

– Как вы считаете, командам Премьер-Лиги и ФНЛ стоит обратить внимание на Медиалигу?

– Премьер-Лиге – нет. ФНЛ – можно. Медиалига может быть интересна, потому что там есть много ребят, у которых, по какой-то причине не получилось реализоваться с первого или со второго раза. Есть отдельные игроки, которым еще можно помочь в этом, – сказал главный тренер «Химок».

Хавбек «БроукБойз» Мазуров тренируется с «Химками»

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5 комментариев

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TinTin
Изучает будущее место работы, правильный подход
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Ебздрогыч
Там можно и тренером работать, у которого не получилось... например, который две команды за сезон в лучшую лигу мира сплавил
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Медиалига это полный отстой. По сути этакий турнир КФК, который нам преподносят как турниров блогеров и знаменитостей. В общем всё как принято в России - декларируется одно, а делается абсолютно другое.
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igls54
Со своими достижениями в этом сезоне Талалаев любой клуб из Медиалиги отправит в Минилигу
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Sergeev55
похоже в Медиалиге появится команда из Химок. Типо дубля какого-нибудь.
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