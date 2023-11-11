Иракли о распаде «Бей Беги»: «Не хочется закрывать команду. Останемся точно я и Джикия»

Теги Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Ираклий Саная Медиафутбол

Президент «Бей Беги» рассказал о будущем команды в Winline Медиалиге.

«Что сейчас с «Бей Беги»? Ничего. Команда официально не прекратила свое существование. Скоро выйдет выпуск, все узнаете подробно. Тренировок нет. Сборов и до этого не было.

Александр Соболев перегорел, насчет Георгия сказать не могу. У меня еще, конечно, остается желание продолжать. Не хочется закрывать команду. 

Этот сезон действительно был максимально провальным. Третий сезон не назову провальным в плане медиаактивности и даже результата. Позапрошлый сезон, который для нас был первым, тоже не провальный. В плане результатов, да, но мы громко залетели, я считаю.

В этом сезоне мы ничего не дали лиге и ничего не привнесли нового. Хотя мы сделали акцент в этом сезоне на победу, так скажем. Но в итоге последнее место в группе.

Что дальше? Кто-то говорил про коллаборацию с «Народной Командой», ее не будет сто процентов. Трансформация, возможно, будет. Останемся точно я и Георгий Джикия.

Делать так, как мы делали до этого, наверное, не будем. Так не хочется залетать: ни результата, ни медиасоставляющей. Так мы будем не интересны людям.

Сейчас мы не будем зацикливаться только вокруг Медиалиги. Будем делать работу над ошибками внутри команды. Залететь в Медиалигу, конечно, хочется. Но сейчас акцент будет не на этом. Медиалига и точка – нет. Мы будем работать над своей командой», – сказал президент «Бей Беги».

В МФЛ-4 «Бей Беги» занял последнее место в группе, набрав 1 очко. 

В МФЛ-3 команда заняла 4-е место. Тогда «Бей Беги» проиграл «Амкалу» в матче за 3-е место (0:1).

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