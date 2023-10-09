Руководитель «Народной Команды» Мак о возможном объединении «Бей Беги» и «НК»: «Мы идем своей дорогой»

Владислав Мак заявил, что объединение «Бей Беги» и «Народной Команды» невозможно.

«Осипов говорил об объединении двух спартаковских команд? При всем уважении к Ираклию, Георгию [Джикии] и Саше [Соболеву] – они не спартаковская команда.

Мы это уже говорили, они это знают. Тот же Ника Пилиев из системы ЦСКА и другие игроки...

Нет, мы идем своей дорогой», – рассказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.