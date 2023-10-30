Президент Медиалиги Осипов заявил о распаде команды Джикии и Соболева «Бей Беги»: «Саня перегорел»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Бей Беги Николай Осипов Ираклий Саная Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, что «Бей Беги» прекратил свое существование.

«Команда распалась. Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать.

Возродиться она может, если Георгий [Джикия] и Иракли (Саная, третий президент «Бей Беги» – Sports.ru) захотят продолжать заниматься медиафутболом. Насколько я знаю, Саня [Соболев] перегорел, – заявил президент Winline Медиалиги.

Команда Соболева и Джикии была создана летом 2022 года. Она участвовала в МКС-2022, втором, третьем и четвертом сезоне Медиалиги.

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17 комментариев

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fussballer
Да как так-то?! Амкар, Тосно, Тамбов. Теперь вот Бей-беги(
+24
0
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Фут.Боль
"Наряй, плыви" - новый клуб Соболева.
+24
-2
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Trash Talking
Соболев наконец-то начал что-то понимать и вставать на путь истинный
+15
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Назар Игорь
Первый пошëл, ждëм продолжения банкета. Поиграли, потешились, и хватит.
+5
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КБ Сергей
Может, не перегорел, а решил за ум взяться?
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Новый тренер ФК Спартак
ему самому скоро только там играть вместе с грузином , мешки еще те
+3
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Виталик Украинский
Бездарный человек бездарен во всем.
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Алар
Клоуны жгут)))
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Матвей Суицидин
будет новая команда "Бей, ныряй!"
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Spartacus Pro
Саня прогорел до пепла, но, как птица Феникс, восстанет... надеюсь.
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Владимир Молявин
Наконец-то возьмутся за голову и начнут работать по полной.
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Spaten
Джикии тоже пора возвращаться из медиа отпуска
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Владимир Дзяворук
Логичный конец, кроме амбиций - ничего!
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Vladislav Vronskiy
Так дельфины в очередной раз доказали, что являются одними из самых умных животных
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