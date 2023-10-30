Президент Медиалиги Осипов заявил о распаде команды Джикии и Соболева «Бей Беги»: «Саня перегорел»

Николай Осипов рассказал, что «Бей Беги» прекратил свое существование.

«Команда распалась. Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать.

Возродиться она может, если Георгий [Джикия] и Иракли (Саная, третий президент «Бей Беги» – Sports.ru) захотят продолжать заниматься медиафутболом. Насколько я знаю, Саня [Соболев] перегорел, – заявил президент Winline Медиалиги.

Команда Соболева и Джикии была создана летом 2022 года. Она участвовала в МКС-2022, втором, третьем и четвертом сезоне Медиалиги.