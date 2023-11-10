«К Карпину страшно было подходить. Но оказалось, что он веселый и добрый». Голкипер «Эгриси» Клюкин о тренере

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Виталий Кафанов Эгриси Winline Медиалига Алексей Клюкин Медиафутбол

Алексей Клюкин рассказал о знакомстве с Валерием Карпиным.

Ранее вратарь «Эгриси» отправился на стажировку в «Ростов». Его пригласили туда после игры за бронзу в Winline Медиалиге

– С Карпиным было страшно знакомиться?

– Действительно было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но когда познакомился с ним, оказалось, что он очень веселый и добрый.

Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится еще лучше», – рассказал Клюкин.

«Приятно удивил. Не сомневаюсь, что он может играть минимум во Второй лиге». Кафанов о голкипере «Эгриси» Клюкине

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2 комментария

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Филипп Петров
Авторитет)))
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