Кушанашвили – «Родине Медиа»: «Я – главное украшение и команды, и лиги. Или вы Анфису Чехову вместо меня решили позвать?»

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«Родина Медиа» еще не предлагала новый контракт Отару Кушанашвили..

«Везде (отправить и Текиле, и Осипову, и Тарасову):

Саня [Текила], я люблю тебя (надеясь, что это взаимно), но ответствуй ты, бога ради, на один вопрос: жизнь прошла уже, мой младший колледж вот-вот закончит...

У вас хоть с кем-нибудь диалог был?! Со мной тоже не было. А я ведь безоговорочно главное украшение и команды, и лиги. Или вы Анфису Чехову вместо меня решили позвать?» – сказал медиадиректор «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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1 комментарий

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Wayne Gretzky 99
Колледжем теперь бывшее спту называют.
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