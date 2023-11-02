«Reality в 5-й сезон? Больше да, чем нет». Кострубов о возрождении футбольного Reality

Филипп Кострубов думает возродить футбольный Reality.

«Нас посещают мысли: межсезонье в футболе. Трансферное окно – игроки уходят. Арам [Айрапетян] хочет вернуться в Россию, у нас хорошие отношения с партнером. И тут вопрос – Reality в 5-й сезон? Больше да, чем нет

Реальное желание собрать всю старую гвардию, добрать еще хороших медийных ребят и взять кого-то из баскета», – заявил руководитель .

Напомним, что после второго сезона проект футбольного Reality был заморожен.