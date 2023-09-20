Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы: «Деньги вообще не главное, играю за любовь к футболу»

Теги трансферы Первая лига Вторая лига Б Денис Глушаков Спартак Кострома Футбол

Денис Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы.

«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге, и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между лигами уже нет такого большого разрыва.

Прежде всего хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском «Спартаке».

Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», – сказал бывший полузащитник московского «Спартака».

В сезоне-2022/23 Глушаков поиграл в Мир РПЛ за «Химки» и «Пари НН». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/fcspk

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Ради этой фотки Спартак из Костромы даже снял офис в Москва-сити!
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Today I feel Qatari
И сразу сфоткался на фоне знаменитых костромских высоток
+6
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Михаил Лубянский
Ого, для Костромы праздник, такого уровня игроков там ещё не было, я почему то думал в Торпедо пойдёт
+4
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seka@
И всё таки влез в Спартак, ну Дениска, ну молодец!
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Pol Barskiy
Ответ Михаил Лубянский
Ого, для Костромы праздник, такого уровня игроков там ещё не было, я почему то думал в Торпедо пойдёт
В Костроме Георгий Ярцев играл. А он уровнем повыше Глушакова будет! Но согласен, для Костромы это праздник. Глушаков для второй лиги сейчас топ!
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Sobachkin
Нифига себе у клуба офис Москва Сити. А клубная база не хуже?
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Илья Ганин
Кто тоже подумал, что из "Костромы" в "Спартак"?
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ЛыСъ
Глушак выглядит сильно старше того, кто его подписал
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Overkiller
"и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна..."

Чувак сразу заявил что он тут надолго )))
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Григорий Гашников
Ответ Ебздрогыч
Ради этой фотки Спартак из Костромы даже снял офис в Москва-сити!
там 1300 рублей на обзорную площадку сходить и сфоткаться
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Дядя ТУРА
Ответ Григорий Гашников
там 1300 рублей на обзорную площадку сходить и сфоткаться
2200
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Demyan Grachev
Ответ Ебздрогыч
Ради этой фотки Спартак из Костромы даже снял офис в Москва-сити!
ты что то путаешь...это Кострома! я по первому каналу видел,что там мегаполис и авто на водороде
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