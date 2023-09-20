Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы: «Деньги вообще не главное, играю за любовь к футболу»

Денис Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы.

«У меня есть опыт выступления и в лиге, и во , ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между лигами уже нет такого большого разрыва.

Прежде всего хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском « ».

Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», – сказал бывший полузащитник московского «Спартака».

В сезоне-2022/23 поиграл в Мир РПЛ за «Химки» и «Пари НН». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/fcspk

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