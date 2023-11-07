Эрик 2Drots вылечился от рака: «Я дико мотивирован наверстать все, что потерял»

Эрик сообщил, что победил рак.

«Я победил рак! Сегодня пришли финальные анализы, и это закончилось!

Я понимаю, что большинство людей не представляет, каково это:

– скинуть 20кг.

– просыпаться так, как будто тебя машина переехала.

– с трудом передвигаться, если не сделать укол.

– если сделал укол, пытаться понять, где ты и кто ты.

– блевать от запаха еды.

И это лишь малая часть того, что было со мной!

Многие думают, что я строю из себя умного из-за своей мимики! Да нет, я не умнее вас! Просто благодаря лекарствам у меня одна эмоция осталась на лице, и даже когда я улыбался (как я думал), у меня все равно был каменный ########!

Сейчас я дико мотивирован наверстать все, что я потерял. Спустя пару месяцев я наконец становлюсь собой, и это ###### как меня радует!

Вы ########! Все, те кто поддерживал меня, – я ценю это! Все, кто меня ##### крыл, – вас я тоже ценю! Если вы не знали, что я был болен раком, и ####### за мой надменный ######## – это не ваша вина!

В любом случае позитивные или негативные комменты, лайки, дислайки и прочее помогли мне снимать и зарабатывать. Благодаря этому я ни копейки в долг не брал! Так что я здоров, без долгов и счастлив!» – написал участник 2Drots.