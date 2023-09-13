Участник 2Drots Эрик: «Либо в следующем году, либо через год, команда 2Drots будет во Второй лиге»

2Drots могут заявиться во Вторую лигу в ближайшее время.

Голкипер 2Drots Сычев: «Мы заявляемся во Вторую лигу? Были об этом слухи, разговоры идут. Здесь все зависит от наших президентов, как сильно они этого хотят».

Эрик 2Drots: «А они этого очень сильно хотят – это ни для кого не секрет. Да, хотят создать две команды. Одна будет медийная, где будут принимать участие те, кто не попадет в профессиональную. И будет профессиональная команда, которая хочет заявиться во Вторую лигу. Но это просто пока слова и желания».

Голкипер 2Drots Сычев: «Активно ли ведутся разговоры о том, что это произойдет в ближайшее время? Есть такая вероятность, что в следующем сезоне можем попасть туда. Все будет зависеть от наших президентов. Все покажет время, разговоры идут об этом».

Эрик 2Drots: «Либо в следующем году, либо через год, команда 2Drots будет во Второй лиге».