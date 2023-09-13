Участник 2Drots Эрик: «Либо в следующем году, либо через год, команда 2Drots будет во Второй лиге»

Теги Вторая лига Б 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Это футбол, брат! Эрик 2Drots Вторая лига А Медиафутбол

2Drots могут заявиться во Вторую лигу в ближайшее время.

Голкипер 2Drots Сычев: «Мы заявляемся во Вторую лигу? Были об этом слухи, разговоры идут. Здесь все зависит от наших президентов, как сильно они этого хотят».

Эрик 2Drots: «А они этого очень сильно хотят – это ни для кого не секрет. Да, хотят создать две команды. Одна будет медийная, где будут принимать участие те, кто не попадет в профессиональную. И будет профессиональная команда, которая хочет заявиться во Вторую лигу. Но это просто пока слова и желания».

Голкипер 2Drots Сычев: «Активно ли ведутся разговоры о том, что это произойдет в ближайшее время? Есть такая вероятность, что в следующем сезоне можем попасть туда. Все будет зависеть от наших президентов. Все покажет время, разговоры идут об этом».

Эрик 2Drots: «Либо в следующем году, либо через год, команда 2Drots будет во Второй лиге».

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3 комментария

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Ar41
Объясните мне, кто понимает, а в чем суть тогда медийных команд? Зачем они лезут в профики, если уже два года с пеной у рта доказывают, что медийный футбол имеет право на существование и он тоже интересен? А по итогу сами же сливаются и хотят в систему профессионального футбола залезть.
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rwm7
Только штука в том, что от этого состава тогда никого не останется, если задача реально конкурировать с командами Д2. Какой смысл?
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lovec23
М лига потихоньку превращается в лигу ветеранов.
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