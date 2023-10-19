Эрик 2Drots: «Зимой у Талабко запланированы сборы с профессиональной командой»

Эрик 2Drots сообщил, что команду могут покинуть еще два игрока.

«Еще один кандидат [помимо Фила], который может покинуть 2Drots, – это Актисов. Он как и Фил является очень хорошим футбиком, но после МКС ему давали очень мало игрового времени. Также у него проблемы с посещаемостью тренировок. Почему? Потому что он работает риелтором. Его можно понять.

Так как он не является игроком основного состава, зарплата у него не такая же как у Гудая. Ему нужно зарабатывать деньги. К сожалению, его работа иногда накладывается на тренировки, что не соответствует позиции Дмитрия Кузнецова.

Третий человек, который может уйти из 2Drots зимой, – это Талабко. Сейчас, наверное, все фанаты 2Drots подумали: «Нет, только не он!» Но я вам объясню, Талабыч мне обещнулся, что ни в какой другой медийный клуб он не уйдет. И, скорее всего, он продолжит профессиональную карьеру.

Скажу так, зимой у него вроде запланированы сборы с одной профессиональной командой. Я безумно надеюсь, что если он поедет на эти сборы, то у него все получится и он продолжит свою профессиональную карьеру. И помимо Бори Фортуны у нас будет Талабыч, который заиграет на профессиональном уровне», – сказал Эрик.