Эрик 2Drots: «Зимой у Талабко запланированы сборы с профессиональной командой»

Теги «Гудай» Денис Гудаев Максим Актисов Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Артем Талабко Эрик 2Drots Владимир Филиппов Медиафутбол

Эрик 2Drots сообщил, что команду могут покинуть еще два игрока.

«Еще один кандидат [помимо Фила], который может покинуть 2Drots, – это Актисов. Он как и Фил является очень хорошим футбиком, но после МКС ему давали очень мало игрового времени. Также у него проблемы с посещаемостью тренировок. Почему? Потому что он работает риелтором. Его можно понять.

Так как он не является игроком основного состава, зарплата у него не такая же как у Гудая. Ему нужно зарабатывать деньги. К сожалению, его работа иногда накладывается на тренировки, что не соответствует позиции Дмитрия Кузнецова.

Третий человек, который может уйти из 2Drots зимой, – это Талабко. Сейчас, наверное, все фанаты 2Drots подумали: «Нет, только не он!» Но я вам объясню, Талабыч мне обещнулся, что ни в какой другой медийный клуб он не уйдет. И, скорее всего, он продолжит профессиональную карьеру.

Скажу так, зимой у него вроде запланированы сборы с одной профессиональной командой. Я безумно надеюсь, что если он поедет на эти сборы, то у него все получится и он продолжит свою профессиональную карьеру. И помимо Бори Фортуны у нас будет Талабыч, который заиграет на профессиональном уровне», – сказал Эрик.

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