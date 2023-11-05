«Если бы в ФНЛ было легко, она бы называлась Медиалигой». Игрок «Тюмени» вышел на матч в футболке с надписью об МФЛ

Теги Первая лига Сокол Тюмень Денис Самойлов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

В трансляцию попала футболка Дениса Самойлова с надписью о Winline Медиалиге.

Перед матчем 17-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» полузащитник «Тюмени» вышел на приветствие команд в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

Напомним, 1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».

Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Фото: скриншот трансляции ВКонтакте

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5 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
ФНЛ лучшая лига в мире. Всякие медиалиги рядом не стояли. Все верно!!!
+8
0
+8
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Oleg Olegov
Если бы в ФНЛ было легко, она бы называлась НБА
+8
-1
+7
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yulay
Хорош
+3
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+3
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Не уверен!!
Видимо медиалигу придумали, чтобы фнл и РПЛ могли на ней хайпить.
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Не уверен!!
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
ФНЛ лучшая лига в мире. Всякие медиалиги рядом не стояли. Все верно!!!
Фнл - лучшая лига в мире, и все остальные лиги им завидуют!!
0
0
0
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