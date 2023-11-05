«Если бы в ФНЛ было легко, она бы называлась Медиалигой». Игрок «Тюмени» вышел на матч в футболке с надписью об МФЛ
В трансляцию попала футболка Дениса Самойлова с надписью о Winline Медиалиге.
Перед матчем 17-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» полузащитник «Тюмени» вышел на приветствие команд в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».
Напомним, 1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».
Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.
Фото: скриншот трансляции ВКонтакте
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