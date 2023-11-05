«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ». Капитан «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс хавбека «Тюмени»

Теги Первая лига Тюмень Амкал Денис Самойлов брань Андрей Сибскана Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Сибскана высказался о перформансе хавбека «Тюмени».

«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.

Ох, ####### всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – написал капитан «Амкала».

Напомним, перед матчем 17-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на приветствие команд в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».

Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

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22 комментария

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Никита Аксанов
Ноунейм любитель назвал ноунейма профессионала ноунеймом.
+44
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bevooch
Ответ Glukinho
жду говна в комментариях
Тут оно уже в самой новости, как и в абсолютно любой новости с тегом "медиагно".
+30
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Pok_Toholo
Тут за версту запашок 💩 чувствуется, даже видя просто заголовок с медиалигой
+21
-2
+19
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Oleg Olegov
Никогда не видел сибскану, но судя по его цитатам это какой-то кореш Иришки Чики Пики. Или это его Пророк Санбой призывал подняться.
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Брэд Либил
бомбануло от правды у этого амкаловца
+6
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seppblatter@mail.ru
Неслабоумное, а очень, существо с именем ООО по продаже моторных масел и ацетона продолжает не удивлять нас и подтверждать, что медиагно-гно.
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ZarvuR2020
Ответ Красная стрела
Ну если объективно, с Фнл, пердивом у нас исторически много тёмных историй. Не спортивных выходов. Так что ответ надо сказать жёсткий, но не далёк от истины. Хотя конечно, надеюсь, ситуация становится лучше, если сравнивать с тем, что было раньше
Их и с медиалигой много. Недавний финал с челом который решил мяч не выбивать чего стоит. Смешно то, что стоило игроку из фнл сделать "медиаперфоманс", ребятам из медиафутбола это вдруг не понравилось. Хотя такие вещи, это их главная "фишка", типа продающая лигу.
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NIK7478
За счет Медиафутбола?! А кто это такие, чтобы за их счет можно пиариться? Представители дворового любительского футбола, не более того! )
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Максим Столбов
Надо этих любителей показухи убрать из новостных материалов и про них сразу забудут. А в ФНЛ такой классический мужской футбол, он настоящему болельщику всегда будет ближе и роднее.
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King_X
40 лет этому отсталому😂🤦🏻‍♂️
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Любезный Коссутий
она и есть унылое #####
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Нефанатик
Плагиатят Нурмагомедова
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justbored
Трэш-ток идёт боксёрам и прочим тафгаям. Пытающиеся практиковать его ногомячисты - как белые рэпперы.
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Glukinho
жду говна в комментариях
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Shadow1882
Сгорел = проиграл
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Иван Стажков
А Медиалига - это как Ночная лига в хоккее? Я просто пока не понимаю,как классифицировать этот феномен. Вроде как для любителей есть отдельные КФК соревнования же?)
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balander09
какая аудитория у всех этих персонажей из мфл?
судя по всему школота или студенты либо у меня там друг играет я смотрю, помню себя студентом ходили смотреть все подряд и любителей , и профи
ещё кто-то же оправдывает сие действие что на мфл ходят на фнл нет
на Ютубе смотрел ролик Тарасов против Мбаппе, долго не мог понять где они могли пересечься, а потом нашел эту историю, там какой-то шкет лет 14 полез на Тарасова, при чем разница не только в возрасте, но и габаритах немалая такая, раньше во дворах такие истории были, сейчас зачем-то делают общероссийскими
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romanisti89
о, насколько я знаю, это главный балабол медиалиги, постоянно вброс ради вброса
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ARIGAMI ARIGAMI
Вот это дебаты! Ждём ещё (нет)
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STB
Ответ seppblatter@mail.ru
Неслабоумное, а очень, существо с именем ООО по продаже моторных масел и ацетона продолжает не удивлять нас и подтверждать, что медиагно-гно.
но-но , я попрошу историю не забывать. СИБирско-СКАНдинАвская лесная компания
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