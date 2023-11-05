«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ». Капитан «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс хавбека «Тюмени»
Сибскана высказался о перформансе хавбека «Тюмени».
«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.
Ох, ####### всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – написал капитан «Амкала».
Напомним, перед матчем 17-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на приветствие команд в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».
1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».
Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.
судя по всему школота или студенты либо у меня там друг играет я смотрю, помню себя студентом ходили смотреть все подряд и любителей , и профи
ещё кто-то же оправдывает сие действие что на мфл ходят на фнл нет
на Ютубе смотрел ролик Тарасов против Мбаппе, долго не мог понять где они могли пересечься, а потом нашел эту историю, там какой-то шкет лет 14 полез на Тарасова, при чем разница не только в возрасте, но и габаритах немалая такая, раньше во дворах такие истории были, сейчас зачем-то делают общероссийскими