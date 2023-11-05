«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ». Капитан «Амкала» Сибскана отреагировал на перформанс хавбека «Тюмени»

Сибскана высказался о перформансе хавбека «Тюмени».

«Если бы была унылой ###### с договорняками, то она бы называлась ФНЛ.

Ох, ####### всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола», – написал капитан « ».

Напомним, перед матчем 17-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на приветствие команд в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».

Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

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