«По инфе Медиа Карпа – это один из эпизодов прогрева встречи сборных МФЛ и ФНЛ». Карпов о перфомансе игрока «Тюмени»

Журналист Иван Карпов отреагировал на перфоманс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.

«Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась »

В футболке с такой надписью вышел на матч пердива игрок «Тюмени» Самойлов. Многие стали хлопать, молодец парень, презирает медиа-дерьмо. Однако, по инфе Медиа Карпа – это один из эпизодов прогрева встречи сборных МФЛ и ФНЛ, в которой примет участие.

Реплика с его футболки – отсылка к словам Нурмагомедова: «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу», – такая подпись была на его майке в 2013 году.

Выбраны эти слова тоже неслучайно: матч пройдет в родном для бойца Дагестане на «Анжи-Арене», в Каспийске. Не исключено, что Хабиб, Махачев и их кореш Хасбик посетят битву профиков с медийщиками», – написал Карпов.

Напомним, 1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги. Главным тренером сборной будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

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