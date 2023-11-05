«По инфе Медиа Карпа – это один из эпизодов прогрева встречи сборных МФЛ и ФНЛ». Карпов о перфомансе игрока «Тюмени»

Теги Первая лига Тюмень Денис Самойлов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Журналист Иван Карпов отреагировал на перфоманс игрока «Тюмени» Дениса Самойлова.

«Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой»

В футболке с такой надписью вышел на матч пердива игрок «Тюмени» Самойлов. Многие стали хлопать, молодец парень, презирает медиа-дерьмо. Однако, по инфе Медиа Карпа – это один из эпизодов прогрева встречи сборных МФЛ и ФНЛ, в которой Денис примет участие.

Реплика с его футболки – отсылка к словам Нурмагомедова: «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу», – такая подпись была на его майке в 2013 году.

Выбраны эти слова тоже неслучайно: матч пройдет в родном для бойца Дагестане на «Анжи-Арене», в Каспийске. Не исключено, что Хабиб, Махачев и их кореш Хасбик посетят битву профиков с медийщиками», – написал Карпов.

Напомним, 1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги. Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

Легендарная футболка Хабиба, обидевшая всю Бразилию. Боец наехал на джиу-джитсу: UFC даже приставил к нему охрану и боялся отравленной еды

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2 комментария

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Динар
Да никто и не сомневался уж
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antip2000@pisem.net
А можно в ленту с футболом новости о медиалиги не пихать? Сделать отдельную - любительский футбол... Ну, похер же на них....
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