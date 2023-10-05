«У Лапочкина срок отстранения не истек, #### он забыл в Медиалиге?» Сибскана о возмущениях тренера «Чисто Питер»
Андрей Сибскана высмеял Сергея Лапочкина.
Напомним, после стыкового матча Winline Медиалиги между «Чисто Питер» и Fight Nights (1:1, 0:2 в серии буллиталити) тренер «ЧП» Лапочкин потребовал от руководства лиги переигровку.
Сибскана напомнил, что в 2021 году по решению УЕФА Лапочкин был отстранен на 10 лет от футбольной деятельности по делу о коррупции.
«Вот этот типочек требует переигровку матча «Чисто Питер». Жалуется на судейские решения, ###, ржака. Говорит, мол, по четким правилам честно хочет играть.
У него еще срок отстранения от футбола не истек, #### он тут забыл?» – написал капитан «Амкала».
Никаких противоречий не вижу, короче говоря