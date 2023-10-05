«У Лапочкина срок отстранения не истек, #### он забыл в Медиалиге?» Сибскана о возмущениях тренера «Чисто Питер»

Теги судьи Сергей Лапочкин Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига Fight Nights Чисто Питер Медиафутбол

Андрей Сибскана высмеял Сергея Лапочкина.

Напомним, после стыкового матча Winline Медиалиги между «Чисто Питер» и Fight Nights (1:1, 0:2 в серии буллиталити) тренер «ЧП» Лапочкин потребовал от руководства лиги переигровку. 

Сибскана напомнил, что в 2021 году по решению УЕФА Лапочкин был отстранен на 10 лет от футбольной деятельности по делу о коррупции. 

«Вот этот типочек требует переигровку матча «Чисто Питер». Жалуется на судейские решения, ###, ржака. Говорит, мол, по четким правилам честно хочет играть.

У него еще срок отстранения от футбола не истек, #### он тут забыл?» – написал капитан «Амкала».

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3 комментария

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Константин Эсперов
Это правда . Лапочкин думает ,что если походил несколько раз на телепередачи ему всё простили .
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Ковид 07.10.52
Так он же питерской грязью мазанный, ему все позволено.
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rwm7
Типочек, его отстранили от ФУТБОЛЬНОЙ деятельности, а у вас ### буллиталити ))))
Никаких противоречий не вижу, короче говоря
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