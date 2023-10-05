Сергей Лапочкин: «Медиалига – первенство водокачки, законы написаны на салфетке. Мы в Петербурге себя уважаем, вы себя – нет»

Теги судьи Дмитрий Кортава Сергей Лапочкин Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Лапочкин раскритиковал Winline Медиалигу за низкий уровень судейства.

«Чисто Питер», тренером которой является Лапочкин, вчера проиграл Fight Nights в стыковом матче за выход в четвертьфинал МФЛ (1:1, 0:2 Б).

После игры Лапочкин заявил о намерении добиться переигровки матча из-за судейских ошибок.

«По факту, лига – это первенство водокачки, где нет никаких документов, ничего. Сначала говорят, чтобы продавали билеты на матч с 2Drots в Петербурге, потом говорят, что матч будет в Москве. Вы себя не уважаете, мы в Петербурге себя уважаем. Мы хотим жить по законам. Лига себя позиционирует серьезным турниром, а по факту все законы написаны где-то на салфетке, никто не отвечает за свои слова.

Мы будем добиваться переигровки матча, мы себя уважаем, не хотим быть мальчиками для битья. Мы хотим играть по четким, честным правилам. Требуем от лиги, чтобы она уважала всех участников. Это протестовый момент, здесь нарушены правила игры, должен был быть перебит удар (недовольство Лапочкина связано с тем, что в послематчевой серии голкипер FN в момент удара игрока «ЧП» вышел с линии ворот – Sports.ru).

Хочется надеяться, что решение будет быстрым. Мы готовы предоставить стадион «Петровский» для переигровки. Камил [Гаджиев] сказал, что готов к переигровке. Я надеюсь, что он человек серьезный, своих слов на ветер не бросает. Хочется, чтобы Осипов и Кортава от своих слов не отказывались. Хочется, чтобы все остались мужчинами, и было принято единственное и правильное решение. Какое? Пускай оно останется за ними.

Апонасенко сказал, что Тришин провел идеальный матч? Хочется плакать от этого высказывания. Если это идеальная работа, то мы просто живем в параллельном мире. Судья сам говорит, что он обосрался. Он не показал минимум три железобетонные желтые карточки, не назначил очевидные угловые. Он вообще не бегает, физически не готов, поэтому и совершает ошибки. Если это считается, что судейство близкое к финалу, то все #####!» – сказал бывший арбитр РПЛ, а ныне тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер».

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