«Они осознают репутационный ущерб, который мы нанесли ЦСКА». Хавбек 2Drots Ослоновский о матче «Динамо» – 2Drots

Владислав Ослоновский высказался о товарищеском матче «Динамо» – 2Drots.

«Увидел комментарий: «Вот бы 2Drots обыграли «Динамо» крупно». Наверное, после матча с ЦСКА могло показаться, что мы и «Динамо» можем так хлопнуть.

Но разница в том, что «Динамо» уже осознает весь репутационный ущерб, который мы нанесли ЦСКА, обыграв их. Руководство их в любом случае накачало, они выйдут мотивированными.

Точно легко не будет. Наша цель и задача – сыграть достойно. Я думаю, что мы сможем это сделать», – сказал хавбек 2Drots.

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023 и получили возможность сыграть против «Динамо».

Тренер «Динамо» Марцел Личка ранее заявил, что матч с 2Drots состоится в октябре, скорее всего.

Марцел Личка: «Я поддерживаю 2Drots, респектую им. Я не против сыграть с ними»