«Они осознают репутационный ущерб, который мы нанесли ЦСКА». Хавбек 2Drots Ослоновский о матче «Динамо» – 2Drots

Теги Динамо Москва «Слон» Владислав Ослоновский Марцел Личка Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Владислав Ослоновский высказался о товарищеском матче «Динамо» – 2Drots.

«Увидел комментарий: «Вот бы 2Drots обыграли «Динамо» крупно». Наверное, после матча с ЦСКА могло показаться, что мы и «Динамо» можем так хлопнуть.

Но разница в том, что «Динамо» уже осознает весь репутационный ущерб, который мы нанесли ЦСКА, обыграв их. Руководство их в любом случае накачало, они выйдут мотивированными.

Точно легко не будет. Наша цель и задача – сыграть достойно. Я думаю, что мы сможем это сделать», – сказал хавбек 2Drots.

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023 и получили возможность сыграть против «Динамо».

Тренер «Динамо» Марцел Личка ранее заявил, что матч с 2Drots состоится в октябре, скорее всего.

Марцел Личка: «Я поддерживаю 2Drots, респектую им. Я не против сыграть с ними»

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11 комментариев

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Никита Аксанов
Чё?
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Vikulinson
какой ущерб?
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rigobersong
Ахахахх....вот это ЧСВ, обыграли в товарищеском клубном матче дубль ЦСКА, а такой нимб над головой:)🤣🤣🤣
+16
-1
+15
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blаncо
Всё, что эти паразиты делают - плохо играют в футбол и пиарятся за счёт именитых командах.
+8
-1
+7
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Гаврила Ардалионович
Хорошо бы было, если бы все осознали, какой ущерб наносят неокрепшим мозгам все эти медиалиги и прочие заDrotsы
+3
0
+3
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ZarvuR2020
Не зря Радимов этого разумиста прикладывал.
+2
0
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Алексей Шукалов
Этого персонажа необходимо доставить к врачу
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lazna
Клубы медиалиги обыгрывают ЦСКА, но из сетки кубка их выбивают клубы первой-второй лиги... остались вопросы по сильнейшей лиге мира???
+1
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+1
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Vova0105
Давно подобного бреда не читал
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