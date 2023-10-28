«Впереди у него и РПЛ, и топ-клубы, и ЛЧ». Хачатурян о перспективах главного тренера «БроукБойз» Звездина

Теги Winline Медиалига БроукБойз Артем Хачатурян Игорь Звездин Медиафутбол

Артем Хачатурян высказался о будущем Игоря Звездина.

«В 2013 году мы были слепыми хилыми кротышами, которые только начинали свой путь в футболе, но уже тогда чувствовали, что это выльется в необыкновенное путешествие, и двигались по этой сумасшедшей автостраде с одинаковой скоростью.

Не было ни разу ситуаций, когда противоречия становились критическими из-за того, что кто-то из нас недостаточно понимает пока, чтобы оценить позицию другого.

Впереди у него и РПЛ, и топ-клубы европейские, и ЛЧ, и много чего еще. Можете похмыкать, но вообще-то вы уже в курсе, что я довольно часто оказываюсь прав в смелых прогнозах. Лучше запомните пост, обсудим его лет через 10-15», – написал спортивный директор «БроукБойз».

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