Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох»

Константин Генич был уверен, что «БроукБойз» выиграют Winline Медиалигу.

В финале четвертого сезона против «Титана» хавбек «Броуков» Алишер Рахимов в самой концовке при счете 1:0 мог выбить мяч в аут и принести своей команде чемпионство, однако он решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

После этого «Титан» провел атаку и заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

«Я поспорил с Севой Терлецким, что « » будут чемпионами. Он мне говорил, что выиграют 2Drots. Но моим фаворитом были «БроукБойз».

И когда в финале оставалось меньше 30 секунд до конца, я написал Севе: «Что я там говорил по поводу победителя?» Однако сообщение ему не дошло, горела одна галочка.

И когда в трансляции услышал, как все кричат выбить мяч в аут, я понял, что карма сыграет против «Броуков». А затем Кашай забил шикарный гол.

Я удалил сообщение. Подумал: «Вот я лох». Этот фэйл похож на тот, когда я ушел с матча Аргентина – Голландия, подумав, что все решено!» – сказал комментатор и тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ».

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли