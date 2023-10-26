Егоров не хотел бы видеть Маврина в «Броуках»: «У нас самая умная, думающая и разносторонняя команда»

Дмитрий Егоров не хотел бы, чтобы Василий Маврин выступал за «БроукБойз».

– Многие насмехаются над «Броуками». Кто-то даже говорит, что добро победило зло. Ты считаешь, что «Броуки» – зло?

– Я считаю, что у нас лучшая команда в плане интеллигентности, образованности и широты кругозора. Не стал бы мерить категориями добро и зло. То, что добро для одного человека, то может быть злом для другого.

Победил случай. Здесь кармой мерить нельзя. Я считаю, у нас отличные пацаны в команде. У нас сформировался коллектив очень хороших ребят.

– Как относишься к Василию Маврину?

– Вася Маврин – это Вася Маврин. Сложно чего-то иного ждать от Васи Маврина.

– Ты бы хотел, чтобы такой игрок был у вас в команде?

– Нет. Я считаю, что у нас самая умная, думающая и разносторонняя команда, – рассказал президент «БроукБойз».