Василий Уткин назвал лучших комментаторов России.

– Вы говорили, что на «Матч ТВ» работает третья по качеству комментаторская банда. Какие две первые?

– Setanta и Okko.

– А Роман Нагучев тянет вверх или вниз комментаторскую команду « »?

– Мне кажется, он один из трех-четырех сильнейших реальных комментаторов на «Матч ТВ». Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: , , Нагучев… Кого-то я еще забыл.

– Всегда спорят, кому давать «Золотой мяч». Кому бы вы сейчас отдали «Золотой рот?»

– Кому бы отдал «Золотой микрофон» в «Золотой рот» (смеется)? На данный момент, мне кажется, лучший комментатор – это , – отметил .