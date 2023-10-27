Уткин включил Минина, Генича и Нагучева в топ-3 комментаторов «Матч ТВ»
Василий Уткин назвал лучших комментаторов России.
– Вы говорили, что на «Матч ТВ» работает третья по качеству комментаторская банда. Какие две первые?
– Setanta и Okko.
– А Роман Нагучев тянет вверх или вниз комментаторскую команду «Матч ТВ»?
– Мне кажется, он один из трех-четырех сильнейших реальных комментаторов на «Матч ТВ». Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: Минин, Генич, Нагучев… Кого-то я еще забыл.
– Всегда спорят, кому давать «Золотой мяч». Кому бы вы сейчас отдали «Золотой рот?»
– Кому бы отдал «Золотой микрофон» в «Золотой рот» (смеется)? На данный момент, мне кажется, лучший комментатор – это Денис Алхазов, – отметил Уткин.
Зареме например
по мне тройка - минин, кытманов, керимов
генич - нет, потому что истеричка, плохой шутник и не умеет молчать.
нагучев - нет, из-за неуместной демонстрации эрудиции, постоянных экскурсов в прошлое, включая прошлое команд, не имеющих отношения к играющим. происходящее непосредственно на поле отражается в комментарии иногда в объеме сильно менее 50%.
Это образец и любимый комментатор детства.
А дальше можно спорить и ранжировать остальных.
Керимов любит турок, но не давит болением за Турцию. Кытманов дико органичен на Латинской Америке и вообще интеллигент без пафоса.
По Геничу полностью согласен в плане плохого шутника)
Увлеченный, с прекрасным русским языком и дикцией без этих артикуляционных кривляний, которые, как раз, очень ярко искусственно и неестественно демонстрирует Нагучев..