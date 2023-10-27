Уткин включил Минина, Генича и Нагучева в топ-3 комментаторов «Матч ТВ»

Теги Василий Уткин телевидение Константин Генич Роман Нагучев Матч ТВ Okko Станислав Минин Это футбол, брат! Денис Алхазов Медиафутбол

Василий Уткин назвал лучших комментаторов России.

– Вы говорили, что на «Матч ТВ» работает третья по качеству комментаторская банда. Какие две первые?

– Setanta и Okko.

– А Роман Нагучев тянет вверх или вниз комментаторскую команду «Матч ТВ»?

– Мне кажется, он один из трех-четырех сильнейших реальных комментаторов на «Матч ТВ». Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: Минин, Генич, Нагучев… Кого-то я еще забыл.

– Всегда спорят, кому давать «Золотой мяч». Кому бы вы сейчас отдали «Золотой рот?»

– Кому бы отдал «Золотой микрофон» в «Золотой рот» (смеется)? На данный момент, мне кажется, лучший комментатор – это Денис Алхазов, – отметил Уткин.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zagashtok
Минин и правда хорош. Первый раз его услышал во время игры каких-то испанских середняков. Удивлялся почему его так мало ставят на топовые команды.
+82
-2
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
apossym
Ответ Кокич
Удивляет все эта шумиха вокруг "обслуживающего персонала". Мне вот вообще всё равно, кто комментирует. Любой и ни восхищает, и ни раздражает. Я их на 90% даже не и различаю вообще.
Ну если несёт откровенную ахинею - то это Черданцев.
+65
-2
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Минин
Ответ Zagashtok
Минин и правда хорош. Первый раз его услышал во время игры каких-то испанских середняков. Удивлялся почему его так мало ставят на топовые команды.
Ой, ну ладно Вам.
+53
-4
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Удивляет все эта шумиха вокруг "обслуживающего персонала". Мне вот вообще всё равно, кто комментирует. Любой и ни восхищает, и ни раздражает. Я их на 90% даже не и различаю вообще.
+36
-12
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sp.msk.86
Тут Генича с Нагучевым не очень любят, но мне лично они нравятся) Вот занудный Шнякин (Без обид Дмитрий) на матчах Спартака это бомбалейло каждый раз у меня.
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БляхаджинсКарпина
Кому бы вы сейчас отдали «Золотой рот?»

Зареме например
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9_volk
на вкус и цвет...

по мне тройка - минин, кытманов, керимов

генич - нет, потому что истеричка, плохой шутник и не умеет молчать.

нагучев - нет, из-за неуместной демонстрации эрудиции, постоянных экскурсов в прошлое, включая прошлое команд, не имеющих отношения к играющим. происходящее непосредственно на поле отражается в комментарии иногда в объеме сильно менее 50%.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Генич???? Злопамятный, мстительный, нужный и с завышенной самооценкой. С чего он в топе??
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Vlasov
Лучший российский комментатор - Сергей Курдюков.
Это образец и любимый комментатор детства.
А дальше можно спорить и ранжировать остальных.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery McCane
Лучший комментатор это тот, что матчи Урала из Екб комментирует. С ним никто рядом не стоял.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rick Sorkin
Ответ Roman Araslanov
Минин-отвратительный комментатор, не понимаю тех, кому он нравится
С точки зрения знаний он профессионал
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Zagashtok
Минин и правда хорош. Первый раз его услышал во время игры каких-то испанских середняков. Удивлялся почему его так мало ставят на топовые команды.
Помню залип, играли Депортиво и Барселона. Тогда был последний сезон Иньесты и буквально последние матчи уже в Барселоне были. А Депортиво уже вылетел в Сегунду ещё дождь весь матч шёл. И комментировал Минин.:)))))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Дайте золотого дождя в золотой рот Генича!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ 9_volk
на вкус и цвет... по мне тройка - минин, кытманов, керимов генич - нет, потому что истеричка, плохой шутник и не умеет молчать. нагучев - нет, из-за неуместной демонстрации эрудиции, постоянных экскурсов в прошлое, включая прошлое команд, не имеющих отношения к играющим. происходящее непосредственно на поле отражается в комментарии иногда в объеме сильно менее 50%.
полностью согласен с вами. У Нагучева еще синдром субъективщины. Когда играет Аякс или клуб из Бундеслиги против кого-то в еврокубках, он болеет против соперника.

Керимов любит турок, но не давит болением за Турцию. Кытманов дико органичен на Латинской Америке и вообще интеллигент без пафоса.

По Геничу полностью согласен в плане плохого шутника)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
вот такое ощущение что одни и теже рожи всё время, а как же конкурс комментаторов, где новые лица?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjordan
Ответ Stanislav Vlasov
Лучший российский комментатор - Сергей Курдюков. Это образец и любимый комментатор детства. А дальше можно спорить и ранжировать остальных.
это топ из топов. Синицын еще в снукере был хорош по-началу. сейчас уже зазвездел, конечно, со всеми вытекающими, но разным Геничам все еще даст 100 очков вперед в знании предмета
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kimbo Slice
Ответ Barry
Голос у него реально отвратный
голос отвратный у Шнякина
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Дэннис Молинарев
Генич???? Злопамятный, мстительный, нужный и с завышенной самооценкой. С чего он в топе??
Вася отлично знает, что Генич злопамятный и мстительный, примерно поэтому и включил его в топ. От греха подальше.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
proeast
Чердак получше Генича был когда-то, сейчас примерно плюс-минус одинаково стрёмные.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry
Ответ Kimbo Slice
голос отвратный у Шнякина
У Шнякина отвратно все :))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zubi
Алхазов хорош !!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
Ответ sp.msk.86
Тут Генича с Нагучевым не очень любят, но мне лично они нравятся) Вот занудный Шнякин (Без обид Дмитрий) на матчах Спартака это бомбалейло каждый раз у меня.
Генич странный персонаж, на платных каналах Матча он комментирует довольно спокойно и качественно, его приятно слышать даже на скучных матчах. Но если ему дают центральную игру или что-то, что будет идти на центральном канале Матча, его будто подменяют, ибо начинает он нести откровенную ересь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
Ответ apossym
Ну если несёт откровенную ахинею - то это Черданцев.
Журавель ещё.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бартоломью
Ответ Valery McCane
Лучший комментатор это тот, что матчи Урала из Екб комментирует. С ним никто рядом не стоял.
Полностью согласен. На фоне этих столичных "матчевскоих" снобов из так называемой комментаторской "элиты", его действительно очень приятно слушать.
Увлеченный, с прекрасным русским языком и дикцией без этих артикуляционных кривляний, которые, как раз, очень ярко искусственно и неестественно демонстрирует Нагучев..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Гонит на Неценко, но включил Генича, который несёт чушь и в прямом эфире симулкаста по несколько раз ставил/разводил на ставки и спор Моссаковского, кто следующий забьёт в матче и т. д))
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий