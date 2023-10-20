Гудай: «По прошлому году нелогично было все. И «открытие года» Будака, и «лучший защитник».

Гудай высказался о претендентах на звание «лучшего защитника года» в медиафутболе.

– Как ты считаешь, кто должен выиграть в номинации «лучший защитник года Медиалиги»?

– Сложно сказать, во многом будет зависеть от того, как отыграют финал ребята. Ну видишь, все, кто там [в прошлом сезоне] выиграл вылетели. Мы вылетели, «Родина» вылетела. Не знаю, будет сложно.

– Там же будут все турниры учитываться: МФЛ-3, МКС-23, Кубок России, МФЛ-4.

– По прошлому году, мне кажется, нелогично было абсолютно все. И «открытие года» Будака, и «лучший защитник»... Левшук сыграл пять матчей и вылетел в полуфинале или в 1/4.

– А ты сам себя не считаешь лучшим защитником?

– Мы хорошо провели сезон. И в Казахстане выиграли, и в Кубке прошли. В принципе, по факту, мы в этом году обыграли все Вторые лиги: и на сборах, и в Кубке.

Прикольный сезон. Два трофея, хороший путь в Кубке России, но я не знаю... Увижу номинантов и отвечу, кто для меня лучший защитник, – заявил защитник 2Drots.